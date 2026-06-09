Archivo - Marqués de Murrieta 'representará' también a España en el Mundial de fútbol. - MARQUÉS DE MURRIETA - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Murrieta, la centenaria bodega riojana fundada en 1852, estará presente con sus vinos de Rioja en los espacios VIP de los estadios del Mundial de fútbol, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de la selección nacional, España estará también representada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de uno de sus grandes embajadores internacionales: el vino.

El Mundial de fútbol de 2026 marcará un hito en la historia del torneo. Por primera vez se celebrará en tres países -Estados Unidos, México y Canadá- y reunirá a 48 selecciones en la edición más grande organizada hasta la fecha, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades sede.

El torneo comenzará en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio y culminará el 19 de julio con la final en Nueva Jersey. En este contexto internacional, la prestigiosa bodega española estará presente en los espacios VIP de los principales estadios del campeonato comenzando en el estadio de Ciudad de México, reforzando así el vínculo de la bodega con grandes eventos deportivos de prestigio mundial.

Marqués de Murrieta, referente de calidad de los vinos españoles, es habitual en algunas de las citas deportivas más relevantes del mundo, como algunos de los torneos oficiales de tenis de la ATP y la WTA, grandes premios del Mundial de Fórmula 1, o la Eurocopa, entre otros eventos internacionales.

Convertido en su gran embajador en el mundo, el vino Marqués de Murrieta está presente actualmente en más de 100 países. La añada 2022 es la nueva expresión del vino que mejor representa el equilibrio entre tradición y modernidad de la bodega.

Elaborado a partir de uvas procedentes principalmente de la Finca Ygay, en Rioja Alta, este vino refleja la personalidad de un viñedo propio de 300 hectáreas que rodea la bodega. Elaborado con tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha, cada variedad aporta una personalidad propia al ensamblaje final, dando lugar a un vino equilibrado y elegante.

Este vino está llamado a acompañar momentos excepcionales y que, en esta ocasión, compartirá protagonismo con una de las competiciones deportivas más seguidas del planeta. Este hito, además, llega en un momento especialmente significativo para la bodega: la antesala del 175 aniversario de Marqués de Murrieta, que tendrá lugar el próximo año.

Esta efeméride celebrará la hazaña de su fundador, Luciano Murrieta, que en 1852 elaboró el primer vino fino de Rioja y logró llevarlo más allá de las fronteras españolas.