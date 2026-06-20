Marruecos demuestra su buen nivel ganando a Escocia

19 June 2026, US, Foxborough: Morocco's Ismael Saibari celebrates scoring his side's first goal during the 2026 FIFA World Cup Group C soccer match between Scotland and Morocco at the Boston Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Marruecos ha ganado este sábado --de madrugada en España-- por 0-1 a la selección de Escocia, gracias a un solitario y tempranero gol de Ismael Saibari, durante la segunda jornada del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

En el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), los marroquíes golpearon a los escasos 70 segundos. El madridista Brahim Díaz filtró un pase picado hacia Saibari, quien se desmarcó a la espalda de la defensa hasta pisar área rival en el costado derecho y empalmó de volea a bote pronto para ubicar ese balón prácticamente en la escuadra más alejada.

Aún con cierto 'shock' en el cuerpo, Escocia estuvo cerca de encajar el 0-2 en el 10' tras una internada por la banda izquierda de Azzedine Ounahi, quien pasó raso al área pequeña y vio cómo dos de sus compañeros se quedaron sin rematar por centímetros. Aunque el equipo entrenado por Steve Clarke se recompuso, volvió a sufrir sobrepasada la media hora.

La primera pausa de hidratación sentó bien a Marruecos, que fabricó peligro con un tiro de Neil El Aynaoui por encima del larguero. Y en el 36' tampoco atinó Bilal El Khannouss en su derechazo, igualmente alto, tras un ataque guiado por Saibari. Conforme se avecinaba el descanso, Brahim destacó driblando y Achraf Hakimi con sus llegadas por la banda.

Por parte británica, la mejor ocasión antes de irse a vestuarios fue un centro de Kieran Tierney desde el costado izquierdo del campo y que John McGinn no alcanzó a cabecear en el segundo palo. En el comienzo de la segunda mitad, El Aynaoui se jugó el penalti encimando a McGinn en un lateral del área, si bien el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev lo ignoró.

Desde el VAR tampoco consideraron punible esa acción y, mientras Escocia todavía barruntaba su enfado, su adversario rozó el segundo gol tras una galopada de El Khannouss por la banda izquierda y un centro que remató Saibari, donde la pelota tropezó en Jack Hendry y se envenenó tanto que se marchó a córner habiendo tocado en el travesaño.

En ese saque de esquina, botado por Hakimi, El Khannouss buscó el gol con un cabezazo en el primer palo y que evitó el guardameta Angus Gunn. Los pupilos de Mohamed Ouahbi siguieron después llevando el dominio y en el 62' volvieron a incordiar a la zaga escocesa con un derechazo a banda cambiada de Hakimi, tras haber recortado delante de Ben Gannon-Doak.

La réplica, un minuto más tarde, fue una ofensiva guiada por Scott McTominay hasta ceder el balón en paralelo a la frontal del área hacia Ryan Christie, cuyo disparo seco y alto no obtuvo premio. Después de la segunda pausa de hidratación, Clarke hizo un par de sustituciones en su delantera y Escocia aspiraba a reaccionar con Gannon-Doak protagonista.

Hasta el minuto 84 no efectuó cambios la selección marroquí, que de forma paulatina se había echado para atrás y tuvo algún susto. No en vano, de inmediato McTominay creó peligro internándose en el área por el costado derecho y con un derechazo que desvió un zaguero. Al saque del córner, Lyndon Dykes cabeceó fuera, quitándole el remate a McTominay.

En el 87', el omnipresente McTominay volvió a atosigar a la defensa rival recibiendo el balón de espaldas a portería y girándose frente al marcaje de Chadi Riad, aunque con un tiro posterior muy forzado. Con el partido descosido, Chemsdine Talbi culminó en el tiempo de descuento un contragolpe marroquí con un duro zurdazo a las nubes en posición franca.

Continuaban los británicos volcados al ataque a la desesperada y tuvo Ayoube Amaimouni otra ocasión clara para marcar, pero su zurdazo raso tras recorte se marchó desviado por poco junto al poste. Pese al arreón definitivo, Escocia consumó su derrota y se quedó con tres puntos en un grupo donde los 'Leones del Atlas' lucen cuatro puntos por este triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESCOCIA, 0 - MARRUECOS, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESCOCIA: Gunn; Hanley, Hendry, Tierney (Gannon-Doak, min.60); Patterson (Ralston, min.88), Ferguson, McTominay, Robertson; McGinn (Stewart, min.89), Christie (McLean, min.71) y Adams (Dykes, min.71).

MARRUECOS: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Ounahi (El Mourabet, min.90), Brahim Díaz (Amaimouni, min.84), El Khannouss (Talbi, min.84); y Saibari (Rahimi, min.84).

--GOL:

0-1, min.2: Saibari.

--ÁRBITRO: Ilgiz Tantashev (UZB). Amonestó con tarjeta amarilla a Robertson (min.65) por parte de Escocia y a Diop (min.23) en Marruecos.

--ESTADIO: Gillette Stadium, 64.146 espectadores.