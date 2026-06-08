Marruecos empata con Noruega pendiente de Abde y Modric lidera a Croacia

Noruega - Marruecos, New Jersey - Europa Press/Contacto/Vegard GrÃTt

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Marruecos empató (1-1) con Noruega este domingo en el último amistoso para ambas antes del inicio del Mundial 2026, mientras que Croacia se impuso (2-1) a Eslovenia.

El conjunto africano, que hizo historia hace cuatro años llegando a semifinales, dejó buenas sensaciones ante el equipo nórdico en su último ensayo antes de debutar contra Brasil el día 14. En el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Marruecos se adelantó a los ocho minutos con el 1-0 del jugador del Real Madrid Brahim Díaz.

Poco después empezaron las malas noticias para los 'Leones del Atlas' con la lesión del defensa Noussair Mazraoui y, antes del descanso, en un golpe de un compañero, Abde también se tuvo que retirar del campo con bastante dolor. Noruega, que no encontró a Erling Haaland, logró el 1-1 con el segundo disparo a puerta de todo el partido, de Martin Odegaard en el minuto 75.

Por otro lado, Croacia terminó también sus pruebas antes de viajar y de debutar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá contra Inglaterra el día 17. A sus 40 años, Luka Modric fue determinante haciendo jugar a los suyos e, incluso, logrando el 1-0 con un disparo desde la frontal que sorprendió a Jan Oblak.

Andraz Sporar firmó el empate esloveno en el minuto 83, pero un golazo de Mario Pasalic en el descuento permitió a Croacia, finalista y semifinalista en las dos últimas Copas del Mundo, mejorar sensaciones tras perder contra Brasil y Bélgica los dos amistosos anteriores, demostrando que sigue peleando hasta el final.