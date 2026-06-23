Marruecos evalúa su potencial ante Haití

19 June 2026, US, Foxborough: Morocco's Ismael Saibari (L) celebrates scoring his side's first goal with teammate Bilal El Khannouss during the 2026 FIFA World Cup Group C soccer match between Scotland and Morocco at the Boston Stadium. Photo: Andrew Mill - Andrew Milligan/PA Wire/dpa

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Marruecos y de Haití se miden este miércoles, madrugada (00.00) de jueves en España, en la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, un duelo asequible para un combinado africano al que le vale con empatar para avanzar a dieciseisavos en uno de los dos primeros puestos, ante un equipo caribeño ya eliminado.

El conjunto marroquí está en una situación muy favorable para avanzar a los cruces tras una primera sin alardes, pero fiable. Arrancaron empatando ante Brasil, una de las grandes favoritas, y vencieron por la mínima a la rocosa Escocia, para situarse segunda en el Grupo C con 4 puntos. Así, todavía tiene opciones de culminar la fase de grupos como primera, aunque necesita ganar y que no lo haga la 'Canarinha', mientras que no perder ante Haití le aseguraría quedarse una de las dos primeras plazas.

Y es que el equipo entrenado por Mohamed Ouahbi es un grupo hecho, herencia del trabajo realizado previamente por Walid Regragui, y que dentro de su orden, explota las individualidades y esa 'rebeldía' contra la táctica que tanto les funciona desde que se erigieron como la gran revelación hace cuatro años en Qatar 2022.

Que Haití llegue ya como selección eliminada puede provocar un efecto de relajación que, como ya se ha comprobado en este mismo Mundial, puede ser muy perjudicial en el futuro, por lo que Marruecos no debe aflojar si quiere quitarse rivales teóricamente más duros de las primeras eliminatorias.

Además, 'Los Leones del Atlas' tienen otro aliciente para ir a por el triunfo, que no es otro que prolongar una racha que ya es de 31 encuentros sin conocer la derrota. Solo ha perdido dos encuentros desde marzo de 2024, y no pierde desde principios de agosto del año pasado. Y, tras ganar a Escocia, se convirtieron en el primer combinado africano que enlaza seis encuentros invicto, una dinámica que comenzó frente a España en Rusia 2018.

Los marroquíes se enfrentan a una Haití que compitió sin premio ante Escocia (0-1), en un duelo con algo de polémica, y se despertó del sueño mundialista 52 años después con la derrota contundente (3-0) frente a Brasil, a la que sí controló en la segunda mitad evitando una goleada mayor.

Sin marcar y ya eliminada, todavía sin puntuar en una cita mundialista -podría igualar a El Salvador como la selección que ha perdido todos sus partidos en Mundiales (6)-, tiene mucho más que ganar que perder ante Marruecos, por lo que buscan despedirse con la que sería una de las sorpresas del torneo para 'reventar' el Grupo C.

Para avanzar a las eliminatorias por tercera vez en sus siete Mundiales, Marruecos no presenta ni bajas ni sancionados, aunque Ouahbi podría incluir algún cambio en el once para repartir minutos, mientras que en Haití está la duda de Duckens Nazon, además de presentar hasta cuatro apercibidos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

MARRUECOS: Bono; Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui; Bouaddi, Amrabat, Ounahi; Brahim, Saibari y El Khannouss.

HAITÍ: Placide; Duverne, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED).

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

--HORA: 00.00/DAZN.