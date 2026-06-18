Selección Marruecos, Mundial 2026 - Victor Monteiro/PX Imagens via Z / DPA

Marruecos mide su favoritismo al muro escocés

Los africanos necesitan reafirmarse con el primer triunfo en el Mundial ante el líder del Grupo C

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Marruecos se mide este viernes (00.00) a la de Escocia en la segunda jornada del Grupo C en el Mundial 2026 con la necesidad de sumar tres puntos y confirmar su camino a los cruces con la vitola de favorita que tenía al llegar a Estados Unidos, aunque los escoceses tienen la sartén por el mango.

En el Estadio de Boston (Estados Unidos), el Gillette Stadium, los 'Leones del Atlas' tratarán de responder a los merecidos elogios que se llevaron del debut ante Brasil, aunque el encuentro se saldara con empate (1-1). El equipo africano hizo sufrir de lo lindo a la pentacampeona en el duelo de favoritos a ser primero, pero Escocia venció (0-1) a Haití y se quedó el liderato con tres puntos.

Marruecos cumplió con su cartel de candidata a todo, después de hacer historia hace cuatro años en Catar 2022 llegando a semifinales y de conquistar la Copa África a principios de año, aunque bajo una decisión en los despachos y aún en trámite por el abandono que hizo Senegal en la final de Rabat. El seleccionador Mohamed Ouahbi, con cuatro defensas y seis centrocampistas, mareó a Brasil.

Ayyoub Bouaddi, de 18 años, se convirtió en sensación de una Marruecos que, tras su vibrante puesta en escena, fue de más a menos en el partido. Ouahbi, quien sustituyó al célebre Walid Regragui tras el torneo continental, enseñó en poco tiempo su conocimiento de los jóvenes como campeones del mundo Sub-20 pero todo lo bonito pasa ahora por ganar a una Escocia bastante crecida también.

The Tartan Army igual fue fiel a sí misma en el 0-1 a Haití hace una semana, para volver a ganar un partido en la Copa del Mundo 36 años después. El equipo de Steve Clarke lo fio casi todo a su capacidad para defender el área y, pese a ceder mucho protagonismo, fue capaz de llevarse un crucial debut, con un gol de rebote de John McGinn antes de medirse a Marruecos y después a Brasil.

Ambas selecciones manejan una artillería mayor que el equipo caribeño sin duda, con lo que Escocia tendrá que mostrar algo más de peligro y ser incómoda también en ataque. Más suelta que en su debut, donde se notaron los nervios en esa parcela, los de Clarke tratarán de recuperar la inspiración de Lawrence Shankland, mientras que Scott McTominay sí demostró experiencia y liderazgo.

Las cuentas le salen a Escocia, en busca al menos de ser uno de los ocho mejores terceros para estar en los cruces de un Mundial por primera vez en su historia. El Ejército de Tartán está probablemente a un punto de ese hito y, sabiendo de su gen competitivo y de la marea que le acompaña en las gradas, sin duda se dejará todo.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESCOCIA: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.

MARRUECOS: Bono; Achraf, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim, Saibari y El Khannouss.

--ÁRBITRO: Ilgiz Tantashev (UZB).

--ESTADIO: Estadio de Boston.

--HORA: 00.00 (sábado 20)/DAZN.