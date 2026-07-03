Marruecos no quiere ahogarse en la asfixia de Canadá

29 June 2026, Mexico, Guadalupe: Morocco players celebrate after the penalty shootout following the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Netherlands and Morocco at Monterrey Stadium. Photo: Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dpa - Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Marruecos quiere evitar la asfixia de Canadá

Los 'Leones del Atlas' acuden como favoritos al duelo de octavos del Mundial ante unos 'Canucks' que quieren seguir haciendo historia

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Marruecos y Canadá serán las encargadas este sábado (19.00 horas) de abrir la ronda de octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, un duelo en el NRG Stadium de Houston en el que los 'Leones del Atlas' parten como favoritos ante unos 'Canucks' que desean alargar su historia mundialista.

Marruecos quiere confirmarse por segundo Mundial como la mejor apuesta del fútbol africano para optar a un histórico título después de sus inesperadas semifinales hace cuatro años en Catar. De momento, repite entre las 16 mejores por tercera vez en su historia y ahora quiere estar entre las ocho candidatas finales, algo que sólo logró en 2022, aunque enfrente tendrá a una coanfitriona, en teoría inferior, pero con la ilusión por las nubes tras clasificarse por primera vez a los cruces y superar el primero.

Tanto el combinado norteafricano como el norteamericano se metieron en estos octavos con suspense, mayor si cabe para el primero, que necesitó de otra memorable actuación de su guardameta Yassine Bono en una tanda de penaltis para tumbar a los Países Bajos que tuvo el billete en su mano hasta el minuto 91. Y en esa franja de tiempo, cuando se atisbaba una prórroga, Canadá selló su pase con un tanto de Stephen Eustáquio para dejar fuera a Sudáfrica y convertirse en el primer equipo en octavos.

El equipo que dirige Jesse March tenía muy buenas opciones en ese primer cruce, pero el nivel de su segundo rival africano es mucho mayor en todos los sentidos, aunque podría tener algo de ventaja porque los de Mohamed Ouahbi podrían acusar el esfuerzo de un partido de mayor exigencia y con el extra de minutaje, lo que puede compensar con un depósito de la confianza más a rebosar.

El partido en Houston se presenta atractivo por la apuesta de ambos. Los 'Leones de los Atlas', que están pendientes del central Chadi Riad, proponen un juego en el que quieren ser protagonistas con el balón con futbolistas como el joven mediocentro Ayyoub Bouaddi, el madridista Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Achraf Hakimi, más el gol de Ismael Saibari, un mayor talento y experiencia con el que intentarán neutralizar a su intenso rival.

Y es que Canadá no parece que vaya a renunciar a lo que ha estado ofreciendo durante esta Copa del Mundo y lo que suele proponer Jesse March, con una presión y un ritmo alto con el que tratará de ahogar todo lo posible el juego marroquí y llevar todo lo posible el balón al área rival.

El combinado canadiense lleva nueve goles hasta el momento y necesitará de la mejor versión de jugadores como Tajon Buchanan y Jonathan David, a los que se podría unir Alphonso Davies, ya listo para ser titular y aportar su calidad por el lado izquierdo, aunque ahí han sobresalido la pareja Liam Miller y Richie Laryea.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

CANADÁ: Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba, Millar; David y Oluwaseyi.

MARRUECOS: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari y El Khannouss.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: NRG Stadium de Houston.

--HORA: 19.00/DAZN.