Más de un centenar de futbolistas del Mundial compiten con tecnología 'made in Huesca' de Podoactiva

Archivo - Más de un centenar de futbolistas del Mundial de fútbol compiten con tecnología 'made in Huesca' de Podoactiva. - PODOACTIVA - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de futbolistas que están disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá utilizan plantillas personalizadas de la empresa española de podología y biomecánica Podoactiva o productos de Younext Sport Protection, como espinilleras personalizadas y, entre otros, máscaras de protección facial fabricadas en la sede de la empresa en Huesca.

La presencia de estos jugadores en el Mundial consolida a Podoactiva como líder en podología y biomecánica deportiva de alto nivel y refuerza su papel y el de Younext como referentes en el desarrollo de soluciones individualizadas para el fútbol profesional.

Desde hace años, Podoactiva trabaja con deportistas y clubes de primer nivel mediante estudios biomecánicos, análisis de la pisada, fabricación de plantillas personalizadas y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada jugador.

A esta experiencia se suma el trabajo de Younext Sport Protection, especializada en el diseño y fabricación de productos personalizados en protección deportiva como espinilleras, máscaras de protección facial, hormas y otras soluciones técnicas que están orientadas al deporte profesional.

"Que tantos futbolistas internacionales confíen en nuestras soluciones durante una competición como el Mundial es una muestra del valor que tiene la personalización en el deporte de élite. Nuestro objetivo no es fabricar un producto estándar, sino desarrollar soluciones adaptadas a cada deportista, a su anatomía, a su posición en el campo, a sus necesidades y al contexto competitivo en el que se encuentra", señaló el director general de Podoactiva y Younext, Víctor Alfaro.

Las plantillas personalizadas Podoactiva se diseñan a partir de un análisis individualizado del deportista, teniendo en cuenta factores como el tipo de pisada, la posición en el campo, el calzado utilizado y las exigencias propias de la competición.

En el caso del fútbol, la combinación de aceleraciones, frenadas, cambios de dirección, impactos, giros y contactos físicos hace que cada jugador necesite soluciones adaptadas a su realidad deportiva. Por ello, la personalización permite ajustar cada producto a las necesidades concretas del futbolista, buscando mejorar su comodidad, favorecer la adaptación al calzado y acompañar al deportista en situaciones de alta exigencia.

Por su parte, Younext Sport Protection desarrolla productos personalizados para deportistas profesionales, entre los que se encuentran las espinilleras personalizadas, máscaras de protección facial y hormas personalizadas.

Podoactiva trabaja habitualmente con deportistas de élite, clubes profesionales y federaciones, además de trasladar ese conocimiento al ámbito clínico diario, donde atiende también a deportistas amateurs y pacientes que buscan mejorar su comodidad, prevenir molestias o tratar patologías relacionadas con la pisada y el movimiento.

"El deporte profesional nos permite estar en contacto con las máximas exigencias biomecánicas y de protección. Ese aprendizaje también revierte en nuestros pacientes, porque nos ayuda a seguir mejorando procesos, materiales y soluciones personalizadas", añadió Víctor Alfaro, director general de Podoactiva y Younext.