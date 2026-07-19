Mbappé: "Messi marcará, yo hubiera preferido jugar la final"

Kylian Mbappé, Francia - Inglaterra, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé reconoció el valor de sus marcas de goles pero no lo pudo comparar con el deseo que tenía de "jugar la final" del Mundial, después de firmar un doblete en la derrota (4-6) contra Inglaterra este sábado en Miami por el tercer puesto.

"Messi siempre marca. Mañana (en la final contra España) va a marcar, eso seguro. Yo intento ayudar a mi equipo a marcar. Es cierto que cuando marcas tantos goles en la Copa del Mundo, te eleva en ciertos aspectos, pero hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar el partido de mañana", dijo en declaraciones a M6 que recoge l'Equipe.

El delantero del Real Madrid encabezó la reacción de Francia en el segundo tiempo del partido en Miami, después de que se fueran con un contundente 0-4 al descanso. Con su doblete, Mbappé llegó a los 10 goles en esta edición, por los 8 de Messi, y a 22, por 21 del argentino, como máximo goleador de la historia del torneo.

"Es bueno para mi legado poder decir que fui uno de esos jugadores, pero hoy, eso no es lo que tengo en mente", añadió, sin excesivos motivos para celebrar, encima con la derrota por el bronce. "Creo que hubo dos partes distintas. En la primera, entiendo que algunos pensaran que no respetamos la camiseta", afirmó.

"Personalmente, diría que fuimos humanos, completamente aturdidos, y eso nos hizo reaccionar. Y en el segundo periodo, volvimos a ser jugadores de primer nivel, máquinas mentales desprovistas de emociones", añadió.

Por otro lado, Mbappé lamentó no dar una mejor despedida al seleccionador Didier Deschamps, quien cerró su etapa tras 14 años. "No ganamos, y es una lástima por el entrenador. Queríamos hacer algo por él, y la primera parte dio la impresión de que lo decepcionamos, aunque no era nuestra intención. Queremos agradecerle todo lo que ha hecho. Este partido no empañará la leyenda de Didier Deschamps", terminó.