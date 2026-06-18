Mbappé: "Con Olise es muy fácil, siempre va con la cabeza arriba y solo tienes que ofrecerle una solución"

June 16, 2026: Kylian Mbappe #10 (France) Michael Olise #11 - Europa Press/Contacto/PsnewZ

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé reconoció que jugar con Michael Olise "es muy fácil", porque "siempre va con la cabeza arriba y solo tienes que ofrecerle una solución", al mismo tiempo que cree que Francia tiene "un margen de mejora considerable" en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"No sé si 'fulgurante' es el término adecuado, pero sin duda es importante empezar con buen pie, sirve para dar tranquilidad a todo el entorno. Solo es el primer partido de la fase de grupos, que la gente se entusiasme o critique importa relativamente poco. Debemos mantener la calma, seguir firmes y haciendo lo que tenemos que hacer", expresó el atacante en una entrevista a La Gazzetta dello Sport tras el triunfo por 3-1 sobre Senegal en el primer partido del Mundial.

El jugador del Real Madrid marcó un doblete ante el combinado africano para superar a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa con 58 dianas, un récord que le hace "muchísima ilusión". "Estoy contento de haber dado un paso más en la historia de mi país. Este récord era mi objetivo, lo que más deseaba por encima de todo", admitió.

"Sé por qué lo he conseguido, lo mucho que me ha costado. Ya habrá tiempo para apreciarlo plenamente, echando la vista atrás, pero no estoy aquí por los récords, sino para ayudar al equipo y a mis compañeros. Todos juntos seguiremos intentando escribir otra gran página en la historia de la selección francesa", agregó.

Cuando convirtió el segundo tanto, con un disparo lejano, Mbappé pensó en sus "personas más cercanas". "En el estadio había un buen número de ellas, gente que me quiere, mi familia, mis amigos, siempre es así cuando hay partidos importantes. Quienes están a tu lado quieren formar parte de ello, y es gracias a su fuerza que he marcado dos goles", dijo.

"No tiene ningún sentido buscar venganza. Si empiezo a jugar para responder a quienes me critican, tendré que jugar hasta los 80 años. Salgo al campo para hacer historia en mi país e intentar que mi equipo llegue a la final y gane el Mundial. Lo demás siempre acompañará a mi persona y a mi carrera mientras esta dure", comentó sobre las críticas.

En el primer gol, Mbappé fue asistido por Olise con un sensacional envío dentro del área. "Con Michael es muy fácil, porque es un jugador que siempre tiene la cabeza alta, con él solo tienes que pensar en ofrecerle una solución, una línea de pase, y él la ve", elogió al futbolista del Bayern de Múnich.

"Hay que seguir así, lo de Senegal solo ha sido un primer paso. Somos conscientes de que nuestro equipo todavía tiene un margen de mejora considerable, sobre todo porque contamos con muchos chicos muy jóvenes que participan por primera vez en el Mundial. Había un poco de tensión a nivel emocional, es normal. Y ahora que hemos roto el hielo, la tranquilidad aumentará. Pensemos en Irak, si ganamos, nos clasificamos y podremos afrontar con más tranquilidad el partido ante Noruega. En el Mundial, todo va muy rápido", concluyó.