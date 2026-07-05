Mbappé: "Pensaban que veníamos de etiqueta y también sabemos jugar sucio"

Kylian Mbappé - Tom Weller/dpa

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, cargó contra el juego "sucio" de Paraguay aunque cada uno tanga que jugar "con sus armas", y valoró cómo su equipo fue capaz de bajar al barro para superar una dura eliminatoria este sábado en Filadelfia (Estados Unidos) y llegar a cuartos de final del Mundial.

"Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que el partido de hoy, la forma en que lo jugamos, fue muy bueno. Demostramos que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos ensuciaremos las manos, valga la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo después del partido en declaraciones a la televisión francesa M6.

En su intervención a pie de campo, que recoge l'Equipe en su web, el jugador del Real Madrid mostró aún el pique de un tenso encuentro, en el que marcó el gol de la victoria de penalti en el minuto 70. "Pensaban que íbamos a venir a jugar de etiqueta, que solo íbamos a lucirnos con jugadas elegantes y pases de pared. También sabemos jugar sucio. Lo hicimos hoy, ganamos, e incluso así, fuimos mejores que ellos", afirmó.

"Ese es su fútbol, esa es su forma de jugar. Cada uno juega con lo que tiene; no hay una forma correcta o incorrecta de jugar al fútbol. Solo hay una: ganar", añadió.

Por otro lado, Mbappé se refirió al cruce de cuartos contra Marruecos. "Sabemos que Marruecos es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros para continuar nuestro camino", terminó.