Mbappé resta importancia al récord de goles en el Mundial: "Sobre todo deseo volver con la copa"

08 June 2026, France, Villeneuve-d'Ascq: France's Kylian Mbappe (L) battles for the ball with Northern Ireland's Trai Hume (C) and Ruairi Mcconville during the International Friendly soccer match between France and Northern Ireland at Pierre Mauroy Stadi - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

BOSTON (ESTADOS UNIDOS), 12 (dpa/EP)

El delantero francés Kylian Mbappé resta importancia a la posibilidad de convertirse en el máximo goleador de la historias de los Mundiales en la cita que acogen Estados Unidos, México y Canadá, y tiene claro que lo que desea por encima de todo "es volver a Francia con la Copa del Mundo".

Mbappé ha marcado 12 goles en sus dos participaciones hasta ahora en el torneo, cuatro en 2018 y ocho en 2022, con un triplete incluido en la final perdida ante Argentina, y se encuentra, con 12, a cuatro del récord del alemán Miroslav Klose, que hizo 16 entre las ediciones de 2002 y 2014.

"Por supuesto que quiero seguir haciendo historia, pero, sobre todo, deseo volver a Francia con el trofeo", señaló Mbappé en una entrevista al canal 'M6', donde dejó claro que aparca ese brillo personal por encima del colectivo. "Lo haría sin dudar si eso significa que ganamos, sería feliz de ser el primero en celebrarlo en los Campos Elíseos", advirtió.

El jugador del Real Madrid sabe "lo difícil que es ganar un Mundial". "Los años pasan y hay que mantener la motivación y la ilusión intactas, son cosas fundamentales para llegar lejos en un Mundial", remarcó el de Bondy

"He tenido la suerte de jugar en dos Mundiales y llegar lejos, además de rendir a un alto nivel. Estoy muy feliz de jugar en este y de ayudar a los jóvenes, especialmente en el plano emocional, pero viendo la calidad de este año, se ve que no voy a enseñarles a mis compañeros a jugar al fútbol", indicó con una sonrisa Mbappé en relación al nivel que hay en 'Les Bleus'.

Para el jugador madridista, en una Copa del Mundo "hay que saber manejar la presión". "Todos deben llegar al Mundial en plena forma y formar un equipo tampoco no es fácil", puntualizó al respecto el francés.

Este Mundial será la última gran cita con Didier Deschamps como seleccionador y Mbappé no duda de que "la mejor manera de rendirle homenaje es ganar el Mundial porque le encanta ganar". "Espero que no vuelva a participar con otro equipo, le presionaré. He visto que se habla de Italia, pero eso sería terrible", añadió entre risas. "Significa mucho para nosotros. Bastantes selecciones le querrán, dado el trabajo que ha hecho. Que los italianos se lleven a un italiano, Didier es francés, es nuestro", sentenció.