McDonald's añade un sexto vaso coleccionable del Mundial con la imagen de Tim Payne

June 26, 2026, Vancouver, British Columbia, Canada: VANCOUVER, CANADA - JUNE 26: Tim Payne of New Zealand enters the field before the FIFA World Cup 2026 group stage match between New Zealand and Belgium at BC Place Vancouver Stadium on June 26, 2026 in V - Europa Press/Contacto/Amy Elle

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de comida McDonald's ha incluido un sexto vaso en su colección sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, en este caso con la imagen del futbolista neozelandés Tim Payne, quien se ha unido así al elenco de embajadores de la marca para el torneo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"Y se convierte no solo en una historia inolvidable o en una celebridad, sino en una auténtica leyenda. 200 personas recibirán este exclusivo vaso gracias a un sorteo, contribuyendo a convertir a Tim Payne en leyenda de forma definitiva", indicó este viernes McDonald's España a través de un comunicado de prensa.

"Para celebrar este hito, la marca organizó un encuentro entre el futbolista y @elscarso --alias del creador digital Valen Scarsini--, quien le hizo entrega del vaso diseñado con su imagen, cerrando así uno de los capítulos más memorables del torneo", subrayó la misma nota.

"Todos los aficionados del mundo recordarán al campeón de esta edición, al capitán que levante el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, al partido histórico que les hizo trasnochar y a las sorpresas que deje la competición. Pero también recordarán a Tim Payne", añadió el texto.

La campaña lanzada por McDonald's para este Mundial en Norteamérica estaba protagonizada por el inglés David Beckham, el brasileño Ronaldinho Gaucho, el francés Thierry Henry, el surcoreano Heung-min Son y el español Lamine Yamal, cinco leyendas del fútbol internacional.

"Con cada Menú Copa Mundial de la FIFA, se entrega uno de los cinco vasos coleccionables diseñados por la marca con la imagen de cada una de las leyendas. Pero ahora esas leyendas son seis", apostilló McDonald's en alusión al famoso lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda.

Famoso, eso sí, desde el último mes. Scarsini lanzó una propuesta en su comunidad 'online' para buscar al jugador menos conocido del Mundial y el elegido fue Payne, quien contaba con poco más de 4.700 seguidores en Instagram. "El carisma especial del jugador y la plataforma global única que ofrece la Copa Mundial de la FIFA convirtieron una iniciativa creativa en un fenómeno de masas", recalcó McDonald's en su comunicado.

"Cientos de miles de aficionados de todo el mundo comenzaron a seguir a Payne y a interesarse por su historia, por su carrera y por el motivo que le había llevado a convertirse en una celebridad. Los medios de comunicación han dedicado miles de piezas y las redes sociales se han llenado de contenidos sobre el futbolista, que acumula más de seis millones de seguidores en Instagram", explicó el texto de prensa.

McDonald's, que ha estado presente en todas las Copas Mundiales de la FIFA desde el año 1994, señaló al respecto que "conoce bien cómo este torneo genera historias únicas e inolvidables que perduran para siempre en la memoria de los aficionados de todos los rincones del mundo".

"Por eso, en cuanto la historia de Payne se conoció, la compañía supo que el legado de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 estaba empezando a escribirse, y quiso formar parte del mismo. Una vez más", zanjó la nota.