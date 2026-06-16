Merino: "El mejor mensaje que podemos mandar es contra Arabia Saudí"

Mikel Merino of Spain controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Mikel Merino afirmó este martes que "el mejor mensaje" que pueden mandar tras el tropiezo ante Cabo Verde en el estreno en el Mundial es en el partido del domingo ante Arabia Saudí, y recordó que ya han pasado en otros momentos por situaciones similares y que "la tranquilidad es lo que prima en este momento" y que saben que "por un bache no se va todo al traste".

"Personalmente, no soy mucho de mandar mensajes, creo que el mejor que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser", expresó Merino en rueda de prensa desde el campo base en la localidad estadounidense de Chattanooga.

El navarro recordó que "en los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia", pero que este aspecto "de verdad sale a relucir cuando hay momentos difíciles o baches". "En estas horas que han pasado desde el último partido he visto al equipo muy unido, preparado para seguir adelante, con mucha esperanza y con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien. Como digo, el mensaje lo tenemos que mandar el próximo partido con una victoria y haciendo las cosas muy bien", subrayó.

"Como en cada partido que las cosas no salen como a uno le gusta, cada jugador tiene su manera de pasar su luto. Desde luego han sido momentos de tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos y ya estamos pensando en qué cosas tenemos que mejorar, cuáles hicimos bien para usarlas para el siguiente partido y recuperarnos cuanto antes que viene lo bueno otra vez", añadió.

Además, no olvida que ya "pasó algo parecido" cuando cayeron ante Escocia en el segundo partido de Luis de la Fuente, por lo que ya tienen "la experiencia de que haya un poco de alboroto alrededor de cómo empieza una aventura". "Y creo que estamos haciendo lo mismo, teniendo la humildad y la confianza de que somos un buen equipo, de que hay cosas que no hicimos bien el otro día, pero al mismo tiempo sabiendo que hicimos cosas bien que al final no acabaron de salir de nuestro lado", argumentó.

"La tranquilidad es lo que prima en este momento y el no volvernos locos por un resultado que no ha sido positivo, el tener la mente fría y encarar el siguiente partido con optimismo", agregó el jugador del Arsenal FC que ha notado a Luis de la Fuente "tranquilo, sabiendo que esto no es cómo empieza sino cómo acaba". "Nos conocemos muy bien, las cosas se hablan dentro y se intentan mejorar", incidió.

"TENEMOS NIVEL MÁS QUE SUFICIENTE PARA AFRONTAR ESTOS RETOS"

En este sentido, explicó que de todas las experiencias "aprendes" y que los propios jugadores ya tienen "ese poso de saber por experiencia propia que por un bache no se va todo al traste" y que los más veteranos deben "ayudar e intentar aportar esa experiencia" a los más jóvenes.

Además, demandó "volver a tener esa confianza en ti mismo" y el recordar que si han ganado títulos como la Eurocopa es porque tienen "tienes nivel más que suficiente para afrontar estos retos", y citó como "ejemplo" lo sucedido en 2010 con "esa generación de oro que tuvo momentos difíciles con muchas críticas alrededor y luego le consiguieron dar la vuelta".

Merino dejó claro que no tiene "la verdad absoluta" para detallar los errores ante Cabo Verde y que prefiere "esperar un poco a ver que el míster y los analistas den con la tecla lo que él quiere que el equipo haga de manera mejor". "No pierdes, empatas o dejas de ganar un partido, haciendo todo de manera perfecta y si algo hay en este grupo es autocrítica, hasta cuando ganamos", advirtió.

"Venimos de 32 partidos seguidos invictos y después de victorias seguidas hemos hecho autocrítica y siempre hemos querido mejorar. Y de hecho es algo que Luis siempre dice, que hemos ganado y está muy bien, pero lo fastidioso es que todavía se puede mejorar. Hemos ido al detalle para intentar ser mejores mañana y así lo haremos", puntualizó el futbolista 'gunner'.

Para este, es normal que haya críticas al equipo porque es algo con lo que tienen que "convivir". "También es una plataforma muy bonita y muy importante para nosotros para poder comunicarnos con todos los aficionados que están en el día a día apoyándonos e intentándonos dar todo su cariño".

Merino pidió "ver el lado positivo de todo" e intentar ver que "muchas historias muy buenas han empezado con igual partidos que no han sido tan buenos". "Puede venir bien para que el equipo saque lo positivo del partido. Es pronto todavía y tenemos margen de mejora y de maniobra", remarcó el centrocampista, que no ve "algo mental" que España no termine de rendir en los Mundiales, salvo en 2010, y que "hay veces que es casi hasta mejor evadirse un poco de todos los comentarios que hay" porque exista también "el riesgo" de acusarlo mentalmente.

En cuanto a la mayor participación de unos futbolistas en este tipo de citas, el navarro también lo considera "natural". "La historia en la selección siempre es así y son jugadores que vienen de ser muy importantes en sus respectivos equipos y que están en una nueva realidad donde pueden jugar solamente unos pocos", resaltó.

"Lo importante de esto es que la palabra familia se extrapola también a esto y cuando no te toca jugar, estás molesto, pero esa competitividad tiene que ser positiva para en el entrenamiento del día siguiente. Luego será el míster el que decida, pero bendito problema si todo el mundo está enchufado y con ganas de demostrar que quiere jugar", aseveró Merino.

"TODO EMPIEZA DE NUEVO TRAS EL EMPATE ENTRE URUGUAY Y ARABIA SAUDÍ"

También se refirió a Lamine Yamal, "un jugador especial, sin duda alguna". "Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador, y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, pero ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares. Con el nivel que tiene, puede afectar cada partido en cualquier momento", ahondó del extremo, que está "sin perder esa energía y esa alegría que le caracteriza".

Aunque no entrenó este martes, aseguró encontrarse "bien" y que sólo es un tema de "gestión de cargas". "Igual que en días anteriores he entrenado un poquito extra por el tema de dónde vengo, voy a bajar un poco la carga y quedarme dentro tratando. Me encuentro bien e iremos progresando", aclaró, confirmando que han hecho "una preparación muy buena" y que están "más que preparados" para combatir el calor.

Preguntado por el Uruguay-Arabia Saudí, el internacional vio a dos rivales que "lo van a poner muy difícil", con un combinado asiático "con un nivel más alto" del que se pueda pensar. "Que todos estemos empatados a estas alturas personalmente me da una sensación de que de que todo empieza de nuevo y de que tenemos que hacerlo muy bien el siguiente partido", declaró.

Finalmente, a nivel personal, opinó que "depende mucho del contexto del partido" el dónde se puede encontrar más cómodo en el campo. "Si algo he intentado mejorar mucho en mi carrera es intentar adaptarme a distintos contextos. En estos últimos meses entrando y jugando delantero creo que he aprendido cosas que me pueden servir. Es cuestión de entender el contexto, que el míster me diga cuál es su cambio y yo intentar adaptarlo de la mejor manera", sentenció.