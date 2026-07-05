Merino: "Respeto máximo por Cristiano, es un peligro enorme"

Mikel Merino of Spain plays the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Mikel Merino aseguró tener "respeto máximo" por Cristiano Ronaldo, al que considera "un peligro enorme" de Portugal, rival este lunes en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y a la que, pese a las dudas que ha ofrecido, espera "a su máximo esplendor".

"Mi opinión de Cristiano es de respeto máximo. Creo que es una leyenda de este deporte, uno de los mejores de la historia, lo ha demostrado en todas sus épocas, tanto de más joven como ahora de más veterano", elogió Merino a los medios antes del entrenamiento de este domingo.

El internacional remarcó que el de Madeira "se sabe sacar partido en cada momento" y que "sus compañeros le conocen muy bien". "La verdad es que es un peligro enorme, así que intentaremos tener mucho cuidado con él, con todo respeto del mundo, tanto a él como para todos sus compañeros, y hacer la mejor de las versiones", subrayó.

"Creo que él, no sé si dijo algunas declaraciones, que cuando terminase todo iba a hablar o no. Ha demostrado que con la edad que tiene ahora mismo es perfectamente capaz de marcar las diferencia y seguramente con lo que se cuida puede tener todavía más años de fútbol porque lo está demostrando", detalló del veterano delantero y que pudiese ser su último encuentro.

El jugador del Arsenal FC recordó que "en eliminatorias como esta, en un partido donde te juegas todo y hay tanta presión, las inercias y los contextos cambian totalmente". "Así que seguramente tenemos un Portugal en su máximo esplendor, con todos sus jugadores al máximo, e intentaremos que España esté igual de conectada y de bien, y ganar el partido", advirtió.

Para el navarro, "la confianza está siempre ahí" en el grupo y que admitió que se unen "más todavía" con palabras como las de Unai Simón dando al equipo el mérito de su récord de imbatibilidad. "Es muy bonito por su parte el darle mérito también a todo el equipo y estoy de acuerdo con él", apuntó.

"En el fútbol somos parte de un colectivo porque uno solo nunca puede ganar. Son plantillas contra plantillas porque todos somos muy importantes y si algo tenemos bueno en este equipo, más allá de individuales, es el grupo", añadió al respecto.

Esa fortaleza defensiva también la considera "imprescindible". "En el fútbol de hoy en día, con lo difícil que es marcar goles y con lo parejo que está todo, el poder mantener la puerta a cero es una garantía de que un buen resultado está viniendo", remarcó.

A nivel personal, está "para ayudar a los compañeros". "Creo que hemos hecho un buen proceso desde la lesión hasta ahora y en cada minuto que he jugado en este torneo me he ido encontrando mejor y mejor físicamente, cogiendo más confianza. Y desde luego que he preparado, sobre todo mentalmente, para ayudar al equipo cuando me toque y cuando me necesiten", confesó.

También elogió a Lamine Yamal, "un jugador elite, que está demostrando la calidad que tiene, no solamente con la selección sino también con su club". "El otro día lo que decías de verle un poco serio, habla mucho de la ambición que tiene tanto él como individuo, como esta selección, que siempre quiere más", puntualizó.

"Y, por supuesto, que yo opino igual que él. Hay que estar convencido, hay que creer en este grupo, creer que vamos a ganar el Mundial y ese tiene que ser el objetivo. Luego pasará lo que pase, pero la mentalidad es esa", agregó al respecto.