Merino: "Se va la mente a los recuerdos de las noches duras donde pensaba que no iba a ir al Mundial"

Mikel Merino of Spain celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026 in Arlington, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Mikel Merino ha comentado este lunes que tras marcar el gol del triunfo ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 se le fue la mente a "los recuerdos de aquellas noches duras" que pasó durante la lesión, que le hicieron pensar que "no iba a formar parte" del equipo en el torneo.

"Se te va la mente a los recuerdos de aquellas noches duras donde pensaba que no iba a formar parte de este equipo y me siento orgulloso de mi mismo por todo lo que he peleado, por darle la vuelta a una situación tan difícil. Tienes que aguantar ciertas críticas, pero es parte del fútbol, es parte de la vida y todo eso me hace más fuerte para ir a celebrarlo mucho más", afirmó el goleador ante Portugal a los medios de comunicación en zona mixta.

Merino explicó que durante el calentamiento mira las pantallas para saber qué hace el rival y dónde puede hacerles daño. "Cuando sales, siempre intentas apoyar, ayudar y dar ese extra para que cambie el guión del partido. Me gusta interpretar espacios. He visto un libre y Ferran me ha puesto muy bien el balón", añadió.

El del Arsenal habló de su entendimiento con Mikel Oyarzabal, con el que compartió punta: "Estábamos los dos en la zona de la delantera, de '10' y de '9', y era cuestión de intentar encontrar las cosquillas según quién nos saltaba y quién nos cambiaba de marca, porque estaban yendo muy agresivos. Uno de sus centrales ha saltado equivocándose un poquito, dejando espacio a su espalda, y, a pesar de que no es mi fuerte atacar el espacio, el balón ha ido perfecto para definir".

Sobre el hecho de marca en la víspera de San Fermín siendo navarro, Merino destacó que jugaban de blanco y rojo. "No sé qué tiene pero me guarda, me ayuda y estoy muy feliz de haber podido ayudar al equipo", dijo, al recordar también que su gol ante Alemania en los cuartos de final de la pasada Eurocopa, en esta ocasión un 5 de julio.

Por último, normalizó las críticas hacia él y el equipo en los primeros partidos del campeonato. "No me ha molestado porque entiendo cómo funciona esto, y seguramente mañana en los periódicos todos dirán que soy buenísimo, y tampoco me lo voy a creer. Agradezco también mucho que Rodri, un Balón de Oro y con todo lo que ha hecho en su carrera, me ponga en valor", concluyó.