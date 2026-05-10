Un mes para el sueño del Mundial

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Vinícius Jr., Leo Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Harry Kane - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, acogerá el 11 de junio el arranque de la Copa del Mundo de Fútbol, la gran cita del fútbol de selecciones de cada cuatro años, con Argentina defendiendo trono y con España intentando acabar con su mala racha de las últimas ediciones en su papel de clara aspirante a levantar el trofeo Jules Rimet el 19 de julio en Nueva York.

Este lunes marca la cuenta atrás final de un mes para la celebración de la cita, la primera con un total de 48 combinados nacionales, 16 más, y con la selección española fiel a un evento al que no falta desde 1974 en Alemania, y que, salvo en el recordado año 2010, le ha sido históricamente un tanto adversa, sobre todo en los últimos tres torneos disputados.

El México-Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio dará el pistoletazo de salida a un Mundial que se disputará, por primera vez, en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, y que ese día encumbrará a uno de los lugares más emblemáticos de este deporte, el Estadio Azteca, con capacidad para más de 80.000 espectadores, como el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales tras hacerlo en 1970, con un México-URSS, y en 1986, con un Italia-Bulgaria.

Este choque del 11 de junio será el primero del total de 104, repartidos en 16 sedes, un recorrido que concluirá el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York, un lugar en el que espera estar España, de nuevo señalada entre las favoritas para conquistar el título, el segundo de su historia tras el de 2010 en Sudáfrica.

Las casas de apuestas sitúan al equipo que entrena Luis de la Fuente entre las principales favoritas a heredar el trono de Argentina, campeona del mundo por tercera vez en Catar en 2022, en el Mundial de finales de otoño. La 'Roja' llegará al evento como actual campeona de Europa, número dos del ranking de la FIFA y apoyada en una racha de récord (compartido con Italia) de 31 partidos oficiales sin perder desde su última derrota ante Escocia en marzo de 2023.

La selección española comparte el favoritismo principal con Francia, actual número uno, doble campeona mundial y protagonista de las dos últimas finales. Junto a ellas, una Inglaterra que lleva llamando a la puerta de los últimos años de su primer gran título tras el Mundial de casa de 1966, y las dos potencias sudamericanas, la defensora del título, pendiente de si Leo Messi decidirá estar o no a sus 39 años en su sexta Copa del Mundo, un récord, y una Brasil, agarrada a una renovación bajo la batuta del experto y ganador Carlo Ancelotti para buscar un sexto trofeo, el primero desde 2002, año también de su última final.

La Portugal del español Roberto Martínez y de Cristiano Ronaldo, listo para participar también en su sexto Mundial, completa la primera terna de grandes aspirantes, una lista en la que no se incluye a una Alemania que busca acabar con sus dudas desde su cuarto título mundial en 2014 ni tampoco la también tetracampeona Italia, de nuevo fuera de la cita por tercera edición consecutiva. La pujante Marruecos, cuarta en 2022, es la mejor situada entre las de fuera de Europa y Sudamérica.

UN MUNDIAL ADVERSO HISTÓRICAMENTE Y NEGATIVO DESDE 2010

Las miradas se centran sobre todo en la selección de Luis de la Fuente, que lleva esperando esta Copa del Mundo seguramente desde que el 15 de julio de 2024 conquistase en Alemania su cuarta Eurocopa y volviese a saborear un gran título, Liga de Naciones de 2023 aparte, por primera vez desde su histórica victoria ante Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo con el recordado gol de Andrés Iniesta en el tramo final de la prórroga.

Sin embargo, tras hacer un histórico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa en 2012 con su 'generación dorada', el brillo se fue apagando hasta el aterrizaje de De la Fuente. El técnico de Haro fue nombrado seleccionador en diciembre de 2022 después de la decepción del Mundial de Catar con Luis Enrique Martínez y la eliminación por penaltis en los octavos de final ante la revelación Marruecos.

Ese revés fue uno más tras el éxito de 2010, indefendible cuatro años después en Brasil donde España no pasó una dura fase de grupos con Países Bajos y Chile, y que tampoco tuvo resurrección en 2018 en Rusia, con la destitución del seleccionador Julen Lopetegui a pocos días de empezar por haberse comprometido con el Real Madrid, cayendo también en penaltis ante la anfitriona.

Y es que el Mundial no le ha sido excesivamente benévolo a la 'Roja' que, aparte del título de 2010, sólo tiene un cuarto puesto en Brasil'50 como mejor resultado y otras cuatro presencias más entre los ocho mejores (1934, 1986, 1994 y 2002) en 16 participaciones. Ahora, el objetivo de la campeona de Europa es lograr su segunda estrella y defenderla en 2030 en casa, con España albergando la siguiente edición junto a Marruecos y Portugal.

Para ello, De la Fuente contará con el gran bloque que lleva trabajando desde su llegada y liderado por el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, al que se espera como agua de mayo tras la lesión muscular que le ha dejado sin jugar este último mes de competición. El joven extremo espera ser una de las grandes estrellas de la cita y celebrar su decimonoveno cumpleaños presente en las rondas finales de un torneo en el que España arrancará en un grupo teóricamente asequible con Uruguay como principal escollo y con Cabo Verde y Arabia Saudí.

Además de Yamal, más de una decena de los campeones de Europa de hace dos años se perfilan fijos en una lista que ahora mira con preocupación el estado físico de otra de sus estrellas en la pasada Eurocopa, el extremo del Athletic Club Nico Williams, lesionado muscularmente en la última jornada de LaLiga EA Sports, o de ver si llega un jugador como Mikel Merino, lesionado desde enero.

Con la batuta de Pedri González y el actual idilio goleador de Mikel Oyarzabal como otras bazas en la actualidad, la portería y el centro de la defensa pueden ser la posiciones donde más abiertas estén las cosas para poder disfrutar del sueño de un Mundial que para la 'Roja' dará inicio el 15 de junio el Estadio Mercedes-Benz de la ciudad estadounidense de Atlanta ante Cabo Verde, una de las cuatro debutantes junto a Curazao, Jordania y Uzbekistán.