Messi: "Conseguí todo y lo que venga a partir de ahora es un bonus"

17 June 2026, US, Kansas City: Argentina's Lionel Messi and his teammates celebrate the victory in the 2026 FIFA World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTICE: DFL and DFB reg - Tom Weller/dpa

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El capitán de Argentina Leo Messi ha asegurado que igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo es "un orgullo", aunque restó importancia al récord alcanzado tras su histórico 'hat-trick' ante Argelia (3-0) y aseguró que, después de haber ganado todo a nivel colectivo, cualquier logro que llegue ahora tiene un valor añadido.

"Es un orgullo poder estar ahí, pero no deja de ser una estadística. Eso no me va a cambiar nada. Conseguí todos los triunfos a nivel de club y Selección, y todo lo que venga a partir de ahora es un bonus", señaló el delantero argentino en zona mixta tras una actuación que le permitió alcanzar los 16 goles mundialistas e igualar la marca de Klose.

Messi, que disputó además su partido número 200 con la selección argentina, celebró especialmente el estreno con victoria de la vigente campeona del mundo. "Bien, feliz, contento, sobre todo por empezar el Mundial con un resultado positivo. Nunca es fácil el primer partido y más como se está dando este Mundial. Todo está muy igualado y estoy contento por este triunfo", afirmó.

El rosarino también valoró el significado emocional de firmar este importante 'hat-trick' con su país y dejar una imagen que recordó inevitablemente a otro gran nombre de la historia albiceleste. "La gente me ha dicho que es mi primer 'hat-trick' en la Selección y poder estar a la altura de Batistuta es muy lindo. Es un orgullo muy grande igualarlo, más allá de que lo importante es lo grupal", explicó.

El '10' dejó además entrever que el encuentro tuvo una carga personal especial y reconoció que había atravesado unos días difíciles lejos del foco deportivo. "Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Le agradezco a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre, al lado mío, apoyándome, dándome mucha fuerza para que esté bien". En ese sentido, añadió que tras el partido estaba "más tranquilo" y con ganas de volver a hablar con su familia.

Messi insistió también en que su rendimiento sigue ligado a la preparación y a la exigencia interna del grupo argentino. "Es mi manera de competir, de vivirlo siempre. Intenté prepararme para poder sentirme bien en este Mundial físicamente, para poder ayudar al grupo, porque este grupo es muy competitivo, con jugadores extraordinarios. Nadie te regala nada. Aquí hay que estar muy bien para estar a la altura y poder jugar. Eso es lo que nos hace fuertes como equipo".

Por otro lado, confesó sentirse identificado con la figura de Rafa Nadal. "Estamos mirando la serie de Nadal y somos muy parecidos, me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien, disfruto de esa manera".

Según los datos recogidos por la tecnología Connected Ball integrada en el balón oficial del Mundial, el adidas Trionda, el primero de los tres goles del argentino fue además el más potente del partido: un disparo desde 21 metros que alcanzó los 109,4 kilómetros por hora, con una rotación máxima de 16,8 vueltas por segundo. El tercer tanto, el que le permitió igualar el récord histórico de Klose, llegó desde 17,5 metros y alcanzó los 106,9 km/h.