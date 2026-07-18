Messi: "La foto con Lamine de bebé es una locura"

Leo Messi, Mundial 2026 - CONMEBOL

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, confesó que es "una locura" la historia de su fotografía hace casi 20 años con un bebé Lamine Yamal, estando ahora los dos frente a frente por una final de la Copa del Mundo, al tiempo que elogió al atacante del FC Barcelona y una España que tiene más peligros a detener.

"Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí mucho porque juega en un club que amo y deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico. Nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor", dijo este viernes en un acto de la FIFA.

El '10' participó junto al portero Emiliano Martínez y al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, en una conferencia que moderaron famosos deportistas como Tom Brady, Novak Djokovic, Kevin Durant o Rio Ferdinand. La leyenda de la NFL le preguntó a Messi por la famosa foto de él con un Lamine bebé en una bañera.

"Lo de esa foto es una locura, porque es la vida. Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos disputando una Copa del Mundo, es una locura. Es uno de los mejores del mundo y le deseo mucha suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también. Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. Tanto él como España, que no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también", comentó.

Por otro lado, el tenista serbio le preguntó por cómo lidia con la presión a sus 39 años. "Nosotros crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de pasarlo bien, sea cual sea el lugar, en un colegio, en la calle o un equipo. Nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, jugar, pasarlo bien, competir", afirmó.

"Somos un equipo competitivo, que nos gusta ganar pero entendiendo que es un deporte colectivo, que el rival también juega y no siempre se puede ganar. De pequeño fui aprendiendo que también se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer también", terminó, mirando a la final del MetLife Stadium de Nueva Jersey.