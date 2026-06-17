Messi iguala a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales

17 June 2026, US, Kansas City: Argentina's Lionel Messi reacts after scoring his side's first goal of the game during the 2026 FIFA World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTI - Tom Weller/dpa

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Leo Messi agrandó este miércoles aún más su leyenda en el fútbol mundial al igualar con 16 goles el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, después de firmar un 'hat-trick' en la victoria de Argentina sobre Argelia (3-0) en su estreno en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán de la vigente campeona del mundo alcanzó la cifra histórica en el Kansas City Stadium y lo hizo en una noche cargada de simbolismo. A sus 38 años y 357 días, Messi disputó además su partido número 200 con la selección argentina y elevó hasta 120 su cuenta goleadora con la Albiceleste.

El rosarino abrió el marcador en el minuto 17 tras recibir una asistencia de Rodrigo de Paul y definir desde la frontal ante Luca Zidane. Ya en la segunda mitad amplió diferencias aprovechando un rechace del guardameta argelino a disparo lejano de Alexis Mac Allister y culminó su exhibición en el minuto 76 con un potente remate desde la frontal tras asociarse con Nico González.

Con ese tercer tanto, Messi alcanzó los 16 goles mundialistas y dio caza a Miroslav Klose, autor también de 16 dianas entre los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014. Por detrás quedan ahora el brasileño Ronaldo Nazário (15), el alemán Gerd Müller (14), el francés Kylian Mbappé (14), Just Fontaine (13) y Pelé (12).

El delantero francés del Real Madrid es el único jugador que puede quitarle ese récord a un Messi que intentará en esta cita seguir en posesión del mismo y hacerlo en solitario. Un gol más le daría ese poder, pero Mbappé, autor de 2 goles en el estreno de Francia ante Senegal con victoria (3-1), tiene 27 años y más Mundiales por delante.

Y juntos, Messi y Mbappé, comparten el ser los únicos futbolistas capaces de marcar un 'hat-trick' en un Mundial siendo vigentes campeones del mundo. El único precedente correspondía al madridista, que logró un 'hat-trick' con Francia --que era la vigente campeona-- en la final de Catar 2022 ante la selección albiceleste. Ahora, un Messi que fue clave para ganar la cita catarí, abrió la defensa del título, en el inicio de su 'último baile', de la mejor manera.

Además del récord absoluto, el futbolista argentino añadió otra marca histórica a su colección al convertirse en el jugador más veterano en marcar un 'hat-trick' en una Copa del Mundo. Messi superó ampliamente el anterior registro, que pertenecía al portugués Cristiano Ronaldo, autor de tres goles ante España en Rusia 2018 con 33 años y 130 días.

La actuación del '10' prolonga una relación única con el torneo que comenzó en Alemania 2006 y que ya le ha llevado a convertirse en el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo. Dos décadas después de su debut mundialista, Messi sigue ampliando registros y escribiendo nuevos capítulos en una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.