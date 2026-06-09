Messi y Mbappé buscan el sorpasso a Klose

Archivo - 18 December 2022, Qatar, Lusail: Argentina's Lionel Messi (L) and France's Kylian Mbappe walk past each other during the FIFA World Cup Qatar 2022 final soccer match between Argentina and France at the Lusail Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/d - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Leo Messi y el francés Kylian Mbappé llegan, además de con el objetivo de ser campeones del mundo por segunda vez en su carrera, con algún reto personal a nivel estadístico al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un torneo en el que ambos jugadores tienen la posibilidad de convertirse en los máximos goleadores históricos de las Copas del Mundo.

Messi y Mbappé fueron los grandes protagonistas de la pasada Copa del Mundo. En Catar, en el año 2022, con Argentina y Francia enfrentándose en la final, el rosarino y el parisino lideraron a sus selecciones, anotando siete goles y ocho, respectivamente.

Además, el francés se convirtió en el segundo jugador que marca un triplete en la final mundialista tras el inglés Geoff Hurst en el Inglaterra-Alemania de 1966, y se consoló algo con la Bota de Oro del torneo por delante del por entonces compañero en el PSG y al que se le resiste ese galardón.

Y es que el delantero del Real Madrid tiene un idilio con el gol en los Mundiales. Sólo ha participado en dos ediciones, pero ya suma un total de 12 tantos, lo que lo convierten en el sexto máximo goleador histórico del torneo junto al mito brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé'. Además, ambos necesitaron el mismo números de partidos (14) para llegar a dicha cifra, ostentando con 0.86 goles por partido, uno de los mejores promedios goleadores de la historia del torneo --mínimo 10 goles--.

Ahora, si Mbappé alcanzara la cifra de cuatro goles, algo que logró en 2018 y 2022, igualaría, con 16, al alemán Miroslav Klose en lo más alto de la clasificación de goleadores históricos del torneo. Y todo lo que sea superar ese número de tantos le colocaría en solitario en el primer puesto. Eso sí, con permiso de Leo Messi, que aventaja en un gol al galo en la clasificación histórica y también disputará el Mundial 2026.

En el caso del '10', su eclosión goleadora tuvo lugar en el pasado Mundial, donde guió al título a Argentina con siete goles, a los que se sumaron tres asistencias. Antes de ese torneo, en los cuatro disputados, el rosarino había conseguido seis, quedándose incluso sin ver puerta en Sudáfrica 2010.

En total, 13 goles en fases finales de la Copa del Mundo que lo sitúan como cuarto máximo goleador histórico del torneo, junto al francés Just Fontaine, y sólo superado por el mencionado Klose, el brasileño Ronaldo Nazario (15) y el alemán Gerd Muller (14). De modo que si marca tres o más goles en el torneo, además de convertirse en el segundo jugador que marca en cinco Mundiales diferentes tras el portugués Cristiano Ronaldo, se colocará en lo más alto de la clasificación.

Una tabla de goleadores en la que hay que bajar hasta el puesto 26º para encontrar a jugadores en activo que vayan a participar en esta edición. Ahí están tanto Cristiano como el inglés Harry Kane o el brasileño Neymar Junior, ambos con ocho tantos y muy lejos de Klose, aunque la particularidad de disputar el Mundial más largo de todos los tiempos podría auparles bastante. En el caso del luso, lo que tiene más factible es ser el primer jugador que marca en seis ediciones diferentes.