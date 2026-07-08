Messi, Mbappé, Haaland o Kane, la Bota de Oro que puede ganar el Mundial

Messi, Mbappé, Haaland y Kane - DPA / AFP/ / EUROPA PRESS

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mundial 2026 tiene solo ocho selecciones en liza desde este jueves cuando arranca la ronda de cuartos de final, ansiada hora de la verdad aliñada con el todo o nada para las estrellas que vienen dando color al torneo, Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Harry Kane, quienes aspiran a la Bota de Oro.

A la Copa del Mundo de fútbol no le hace falta publicidad, pero si encima los mejores jugadores del planeta responden con sus actuaciones individuales, con sus goles, la cita se convierte en un globo sonda que llega hasta el rincón más pequeño. Se trata de una batalla quizá secundaria, ser el máximo goleador del torneo, pero esta Bota de Oro puede venir acompañada de un estrella.

Con tres partidos por delante, para los que lleguen a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Messi encabeza la clasificación de mejores artilleros con 8 goles. Argentina se medirá con Suiza el domingo y si gana se enfrentaría con el equipo que salga del Noruega-Inglaterra del sábado. Francia-Marruecos, jueves, y España-Bélgica, viernes, van por el otro lado.

El '10' de Argentina, a sus 39 años, parece empeñado en engordar su leyenda. El ex del FC Barcelona, que superó en este Mundial al alemán Miroslav Klose como mejor goleador de la historia del torneo, ha marcado en los cinco partidos hasta ahora y tira de la vigente campeona en busca de defender el título de Catar 2022, incluido en la épica remontada contra Egipto para llegar a cuartos (3-2).

Aunque rocosa, la cita contra Suiza parece la más asequible de esta ronda. Sin embargo, Mbappé y Haaland llevan 7 goles, a uno de Messi, y Kane está con 6. El francés ha demostrado igualmente su calidad, en persecución al argentino en el ranking histórico (19 por 21 aunque con tres ediciones menos jugadas), y su puñado de dianas, solo se quedó sin marcar ante Noruega, nutre a los 'gallos'.

Por su parte, Haaland llega a cuartos de final como verdugo de Brasil, autor de un doblete a la pentacampeona del mundo para reclamar su protagonismo en este Mundial de estrellas. El jugador del Manchester City lleva el gol en la sangre, como ha demostrado en la Premier, pero también con su selección, 62 en 54 partidos como internacional. Una máquina que tratarán de activar los suyos.

El vikingo tiene además un duelo contra buenos amigos y conocidos, una Inglaterra que hace resonar el nombre de Harry Kane a su paso. Salvo en el 0-0 de los 'Tres Leones' contra Ghana, el potente delantero del Bayern ha visto puerta en los otros cuatro partidos hasta ahora, salvando a Inglaterra con un doblete ante RD Congo y empujando también contra México en el Azteca (2-3).

El Mundial en Norteamérica lleva estos cuatro ases en la manga para una batalla que puede suponer la gloria, si suman algún gol más por la Bota de Oro que sería decisivo para defender la corona, como querrá Messi; sacarse la espina, tratará Mbappé; hacer historia, Haaland; o romper la maldición de los inventores del fútbol, quizá a manos de Kane de aquí al 19 de julio.

Con cuatro goles en la tabla están el español Mikel Oyarzabal, el francés Ousmane Dembélé y el inglés Jude Bellingham, tres jugadores que no pasan desapercibidos tampoco con sus selecciones, y que pueden necesitar poco para, con el choque de cuartos o uno hipotético de semifinales, estar en esta pelea dorada.