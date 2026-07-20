Messi: "Quiero felicitar a España por el campeonato"

19 July 2026, US, East Rutherford: Argentina's Lionel Messi and Spain's Lamine Yamal following the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El internacional argentino Leo Messi, que el domingo perdió la final del Mundial ante España, ha confesado que "el dolor es muy grande" y que va a "costar que cierre la herida", aunque ha recordado que el grupo ha sido capaz de llegar "a dos finales consecutivas", además de felicitar al combinado de Luis de la Fuente por la consecución de su segundo título mundialista.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, el exjugador del FC Barcelona y actual futbolista del Inter Miami agradeció el apoyo de todos los argentinos y felicitó al campeón. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato", finalizó.