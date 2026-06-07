México.- ACT. Previa del España - Perú

Archivo - Mikel Oyarzabal of Spain celebrates a goal with teammates during the international friendly match played between Spain Team and Serbia Team at La Ceramica stadium on March 27, 2026, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

(Actualiza tras anuncio de que Víctor Muñoz no viaja)

España inicia la cuenta atrás

La campeona de Europa se mide a Perú en su segundo y último amistoso antes del Mundial con un equipo seguramente más reconocible

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de fútbol afrontará este lunes, madrugada del martes ya en España, en la localidad mexicana de Puebla su segundo y último amistoso previo a su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que le medirá con Perú, frente a la que busca ir encontrando sensaciones con un equipo seguramente más reconocible.

La campeona de Europa ya trabaja con la mirada puesta en el día 15 y en su debut mundialista ante Cabo Verde en Atlanta. Desde el viernes ya instalado en su campo base de Chattanooga, se desplazará a suelo mexicano para enfrentarse al combinado sudamericano en el Estadio Cuauhtémoc en un partido que será a las 20.00, hora local, 04.00 hora peninsular española ya del martes 9.

Y con los hombres de Luis de la Fuente cogiendo aclimatación al cambio horario, la temperatura y los terrenos de juego, la 'Roja' tendrá una nueva oportunidad de afinar alguna cosa antes de su estreno de dentro de una semana en una Copa del Mundo que levanta mucha ilusión en una campeona del mundo que llega como una de las favoritas y que será más reconocible que hace unos días en A Coruña.

Entonces, en el Estadio ABANCA Riazor, la selección española sólo pudo firmar un discreto empate a un gol ante la también mundialista Irak, un resultado que no levantó ninguna alarma porque todavía faltaban muchos jugadores y participaron más los del grupo de refuerzo que había citado el técnico riojano ante las bajas por lesión y los jugadores que se han ido incorporando poco a poco, sobre todo los de la final de la Liga de Campeones.

Así, además de los entonces recién llegados David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, De la Fuente dio descanso a los centrocampistas Pedri González y Rodri Hernández, el delantero Mikel Oyarzabal y el lateral Marc Cucurella, los cuales apuntan a titulares ante Cabo Verde, mientras que no pudo contar con los aún 'tocados Lamine Yamal y Nico Williams. Estos dos y Víctor Muñoz se ausentarán de este amistoso por sus problemas físicos y se quedarán trabajando en su recuperación.

De la Fuente dispuso de todos modos un once inicial ante Irak con nueve jugadores de su lista y luego hizo participar a otros tres más. Ante Perú, el seleccionador se lo seguirá seguramente tomando con calma para que los futbolistas vayan cogiendo ritmo, pero el once diferirá seguramente bastante del de hace unos días en casi todas las líneas.

Así, Unai Simón se perfila esta vez el titular tras serlo Joan Garcia, mientras que jugadores como Marcos Llorente, Pau Cubarsí o Cucurella podrían entrar en la zona defensiva tras su descanso. En el medio, se podría empezar a ver un trazo más cercano al de Cabo Verde con Rodri y Pedri, con Gavi y Merino optando a la mediapunta, y Yéremi Pino en un costado, con Alex Baena pudiendo repetir en el otro. Arriba, Oyarzabal podrían ser la opción para replicar el gol anotado por Ferran Torres y que mantiene a ambos empatados a 24 con la 'Roja'.

PERÚ LLEGA TRAS GANAR A HAITÍ

Con estos mimbres, España espera poder dominar y batir a una Perú que no estará en la Copa del Mundo y que tendrá la motivación de intentar batir a una de las favoritas al título, lo que le puede suponer a poner ese extra de intensidad que todavía no quieren tener las piernas de los internacionales españoles.

El combinado peruano firmó unas pobres Eliminatorias Sudamericanas, en las que quedó penúltimo y lejos de poder luchar por los billetes mundialistas o la repesca, y ha iniciado desde principios de año un nuevo proyecto con la dirección del brasileño Mano Menezes que en sus tres partidos ha firmado una derrota, ante Senegal (2-0), un empate, ante Honduras (2-2), y una victoria, hace unos días ante la mundialista Haití (1-2).

Históricos de 'La Bicolor' como el portero Pedro Gallese y los centrocampistas André Carrillo y Yoshimar Yotún lideran a una Perú, número 51 del ranking de la FIFA y que ha perdido en sus tres partidos con la actual campeona de Europa, todos ellos amistosos, el último en 2008 y previo al éxito en la Eurocopa de semanas después.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALIENACIONES.

ESPAÑA: Simón; Llorente, Pubill, Garcia, Cucurella; Rodri, Pedri; Pino, Merino, Baena; y Oyarzabal.

PERÚ: Gallese; Sonne, Lazo, Barco, López; Concha, Noriega; Yotún, Cabrera, Velez; y Ugarriza.

--ÁRBITRO: Hernández Gómez (MEX).

--ESTADIO: Cuauhtémoc.

--HORA: 04.00 (martes 9)/La 1.