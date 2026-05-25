AMP. Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill sacan billete para el Mundial

Infografía con la lista de los 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial , con la inclusión de Joa - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, facilitó este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con la inclusión de Joan Garcia (FC Barcelona) como tercer guardameta y las grandes novedades de Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric Garcia (FC Barcelona).

Además, el técnico riojano citó también a los centrocampistas Pablo Páez 'Gavi' (FC Barcelona) y Mikel Merino (Arsenal FC) en una convocatoria ofrecida en el 'Espacio Movistar' y en un vídeo con protagonismo para SM el Rey Felipe VI, donde destacaron también las ausencias de los centrales Dean Huijsen (Real Madrid) y Robin Le Normand (Atlético de Madrid), y del portero Alex Remiro (Real Sociedad), que hasta la irrupción de Joan Garcia era el habitual tercer guardameta y campeón de Europa en 2024.

El ganador del Trofeo Zamora, que debutó en el último amistoso ante Egipto con la Absoluta, finalmente le ganó la batalla del realista y tendrá la oportunidad de jugar su primera gran cita con la actual campeona de Europa, que mantiene a 15 de los jugadores que se coronaron en Alemania en 2024 (Unai Simón, David Raya, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pedri, Gavi, Alex Baena, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal).

Además de la portería, que estará completada por los fijos Unai Simón y David Raya, las grandes novedades de la lista del técnico de Haro fueron finalmente en la defensa, donde había una dura pugna por entrar en el puesto de central, premio que fue para Eric Garcia y Marc Pubill, dos jugadores que ha firmado una gran temporada y a los que además les avala su polivalencia para poder jugar en varias posiciones y que le ganaron la partida a otros posibles nombres como, sobre todo, Huijsen y Le Normand, este casi habitual y pareja de Laporte en la conquista del título continental. La ausencia del madridista provoca que su club no lleve a ningún jugador al Mundial.

El jugador blaugrana vuelve de nuevo a la selección, con la que no jugaba desde septiembre de 2022, todavía con su gran valedor como seleccionador, Luis Enrique Martínez, que también le convocó para la Eurocopa de 2021 y que semanas después fue subcampeón olímpico en Tokio con De la Fuente. Por su parte, el colchonero, campeón olímpico en París en 2024, le quita el sitio a su compañero de equipo y será el único debutante del combinado nacional en la Copa del Mundo.

GAVI VUELVE

El resto de la defensa será la conocida, con Marcos Llorente y Pedro Porro como laterales derecho, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte como los otros dos centrales, y Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo como los dos laterales izquierdos.

Por otro lado, en el centro del campo, las principales novedades son la vuelta de Pablo Páez 'Gavi' y Mikel Merino. El andaluz no pudo estar en la EURO por una grave lesión de rodilla a finales de 2023 le privó de estar en la EURO y vuelve a un gran torneo aunque el riojano ya le citó para la 'Final a Cuatro' del año pasado de la Liga de Naciones, mientras que el navarro, que este domingo volvió a jugar con el Arsenal tras su grave lesión a principios de año, mantuvo su sitio.

Rodri Hernández, Pedri González, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi y Alex Baena, pese a su floja temporada en el Atlético, completan esta línea en la que no pudieron entrar jugadores como Pablo Fornals y marcada por la baja de última hora del blaugrana Fermín López.

Finalmente, en la parte ofensiva, no hubo tampoco demsiadas novedades más allá de la llamada del extremo de CA Osasuna Víctor Muñoz, que lleva semanas con problemas musculares y que debutó con De la Fuente en la última 'ventana' del pasado mes de marzo. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal serán los líderes del ataque junto a Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Yéremi Pino y Borja Iglesias, el otro '9' elegido pese a la empuje final de Carlos Espí (Levante UD) o Toni Martínez (Alavés).

NUEVE JUGADORES DE APOYO

Además de estos nombres, el seleccionador citó a nueve futbolistas que ayudarán en los entrenamientos y que permanecerán hasta el amistoso del 4 de junio ante Irak en A Coruña. Los elegidos son Marc Bernal (FC Barcelona), Javi Rodríguez (RC Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (RCD Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turriente (Real Sociedad), y Javi Guerra (Valencia CF).

La concentración de 'La Roja' comenzará el próximo sábado en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid), donde comenzarán a prepararse para la cita mundialista. A Coruña será el primer examen de la puesta a punto de los de De la Fuente; allí, en Riazor, afrontarán su primer amistoso frente a Irak el jueves 4 de junio.

Posteriormente, la expedición, ya sin los futbolistas de apoyo, viajará a México para afrontar el segundo compromiso previo a la Copa del Mundo; será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla contra Perú el lunes 8 de junio. Una semana después, el lunes 15, comenzará la aventura mundialista con el estreno en la fase de grupos ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí y Eric Garcia (FC Barcelona) y Aymeric Laporte (Athletic Club).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri y Gavi (FC Barcelona), y Alex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), y Borja Iglesias (RC Celta).