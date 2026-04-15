Publicado 15/04/2026 19:45

Aumentos de doble dígito en reservas de vuelo para las ciudades anfitrionas de EEUU, Canadá y México

Mikel Oyarzabal of Spain celebrates a goal with teammates during the international friendly match played between Spain Team and Serbia Team at La Ceramica stadium on March 27, 2026, in Villarreal, Spain.
Mikel Oyarzabal of Spain celebrates a goal with teammates during the international friendly match played between Spain Team and Serbia Team at La Ceramica stadium on March 27, 2026, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las 16 ciudades anfitrionas del próximo Mundial masculino de fútbol, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México, han registrado aumentos de dos dígitos en las reservas de vuelos, según datos de RateGain.

Así, Monterrey (México), Dallas (EE.UU.) y Houston (EE.UU.) son las urbes que alcanzan en estos momentos los mayores incrementos, con alzas del 67%, 42% y 38%, respectivamente.

Sin embargo, dos ciudades marcan descensos en las reservas, siendo el caso de Seattle (EE.UU.) y Guadalajara (México), mientras que Ciudad de México no experimenta crecimientos ni caídas.

Para el fundador y director general de RateGain, Bhanu Chopra, el Mundial es uno de los eventos de demanda más importantes para el turismo global y las marcas que ganarán serán aquellas que actúen con inteligencia en tiempo real, no las que esperen a que los datos se actualicen.

"Ahora, con este panel interactivo ponemos datos en tiempo real a disposición de todos para el beneficio de toda la industria para basar sus decisiones en evidencias, no intuiciones", ha añadido finalmente.

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