Selección de México rumbo a su Mundial 2026 - X.COM/MISELECCIONMX

México busca un inicio ilusionante en su 'deja vu' con Sudáfrica

'El Tri' y los 'Bafana Bafana' abren en el mítico Azteca el Mundial de Fútbol intercambiando los papeles de 2010

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de México y Sudáfrica tendrán el honor de abrir este jueves (21.00 horas/La 1) la vigesimotercera edición del Mundial de Fútbol en un escenario inigualable como el Estadio Azteca de la capital mexicana, donde 'El Tri' intentará arrancar con buen pie ante sus aficionados y ante un rival que vuelve a este evento 16 años después.

México ya apura las horas para ser el primer país en acoger en tres ocasiones una Copa del Mundo, aunque en este caso lo organiza conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. El Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México, se convertirá en el primer estadio además en acoger tres encuentros inaugurales tras hacerlo en 1970 y en 1986, y en su templo, el combinado que dirige Javier Aguirre quiere empezar fuerte ante una Sudáfrica de regreso 16 años después en lo que será un 'deja vu' para ambos.

Y es que las dos selecciones repiten precisamente el que fuera el partido inaugural del histórico Mundial de 2010, el primero en África, aunque entonces fueron los 'Bafana Bafana' los que ejercían de anfitriones. Ese día, empataron a un gol con los sudafricanos adelantándose en el marcador por medio de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez igualando, pero este jueves, el equipo del 'Vasco' se presenta como favorito y con el deseo de aprovechar el apoyo de su público.

México, que en 1970 no pasó del empate sin goles ante la URSS en la inauguración de su primer Mundial (en el de 1986 abría el campeón defensor), llega con ganas a esta cita después de una preparación positiva, aunque con el debe de no haber jugado un partido oficial desde el año pasado en la Copa de Oro, que conquistó al batir en la final por 2-1 a Estados Unidos.

Aguirre, en su tercera etapa al frente de 'El Tri' y en la transición hacia el relevo por Rafa Márquez, actual ayudante, cuando acabe este Mundial, ha logrado conformar un buen bloque con el que espera avanzar lo máximo posible como hiciese en 1986 cuando alcanzó los cuartos de final, cayendo ante la campeona Alemania en la tanda de penaltis.

Desde entonces, los octavos de final y una decepcionante eliminación en la fase de grupos en Qatar 2022 han sido el muro para un combinado azteca que apela al rigor y la buena organización del 'Vasco' y a su condición de anfitrión. 'El Tri' confía en el gol de Raúl Jiménez (Fulham), el joven talento de 17 años Gilberto Mora y el español, nacionalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, futbolista del Real Betis. También está el veterano portero Guillermo Ochoa, en su sexto Mundial, una cifra récord.

México, invicto en este 2026, llega animado al estreno tras tres victorias seguidas y sólo un gol encajado ante Serbia y las mundialistas Australia y Ghana y tras empatar frente a teóricas candidatas como Bélgica y Portugal, una dinámica diametralmente opuesta a una Sudáfrica con muchas más dudas por sus resultados.

Los 'Bafana Bafana' quieren brillar en esta Copa del Mundo y saben que no tienen una mala oportunidad de pasar el Grupo A por la ausencia de grandes potencias y con Chequia y Corea del Sur como rivales. Pero el equipo africano se plantará en el Azteca con una mala racha de cinco partidos sin ganar y una última Copa de África poco positiva donde no pasó del primer cruce, eliminada por Camerún.

El bloque de jugadores con el que cuenta su seleccionador, el belga Hugo Broos, cuarto con su país precisamente en el Mundial de hace 40 años, están sobre todo curtidos en la liga del país y tendrán que afrontar también esa quizá menor experiencia internacional y competitiva que la de los mexicanos, aunque el último partido de Sudáfrica en una Copa del Mundo fue ganar y eliminar a Francia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MÉXICO: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Gutiérrez, Lira, Fidalgo; Alvarado, Jiménez y Quiñones.

SUDÁFRICA: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Appollis, Mazeko, Mokofeng; y Foster.

--ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA).

--ESTADIO: Ciudad de México.

--HORA: 21.00/La 1.