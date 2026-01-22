Cancún posiciona su destino turístico como puerta de entrada para los europeos al Mundial 2026

Archivo - Cancun Riviera Maya - SOLTOUR - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cancún ha posicionado en la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026, su territorio como la puerta de entrada para los europeos de cara a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará el próximo verano de forma conjunta en sedes de Canadá, de Estados Unidos y de México.

El eje central de la presentación en Madrid ha sido el espectacular vídeo grabado esta semana en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu y en lugares emblemáticos de Madrid, que muestra un flashmob protagonizado por guerreros mayas que conecta el antiguo juego de pelota maya con el fútbol moderno en una acción sin precedentes.

El vídeo, que ha generado gran expectación durante su grabación en la calle, muestra la transición fluida entre el juego de pelota maya, considerado el deporte de equipo más antiguo de la historia con más de 3.000 años de antigüedad, y un partido de fútbol con jóvenes futbolistas mexicanos.

Esta representación visual simboliza la fusión entre la rica herencia cultural maya y la pasión por el fútbol que une a millones de personas en todo el mundo.

Cancún ofrece conexiones aéreas directas con las principales ciudades europeas y estadounidenses, además de garantizar una accesibilidad a los estadios sede del torneo.

Además, los aficionados podrán combinar la pasión futbolística con visitas a sitios arqueológicos cercanos como Chichén Itzá y Cobá, donde se conservan más de 1.500 canchas del antiguo juego de pelota maya construidas en toda Mesoamérica. A esto se suman playas paradisíacas de aguas turquesas, gastronomía de clase mundial que fusiona tradición maya con alta cocina contemporánea, y una amplia gama de actividades culturales y recreativas antes y después de los partidos.

"La conexión entre el juego de pelota maya y el fútbol moderno va más allá de lo deportivo: ambos representan la pasión, el trabajo en equipo y la celebración colectiva", explicó la gobernadora constitucional de Quintana Roo, Mara Lezama.