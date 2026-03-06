México desplegará 100.000 efectivos para garantizar la seguridad durante el Mundial de este verano

Mexico's President Claudia Sheinbaum announced during a briefing the contest ''Represent Mexico at the Opening of the 2026 FIFA World Cup,'' through the so-called ''President's ticket'' at National Palace. on March 5, 2026 in Mexico City, Mexico. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

CIUDAD DE MÉXICO, 6 Mar. (dpa/EP) -

El Gobierno de México, uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, ha presentado su plan de seguridad para la Copa Mundial masculina de la FIFA 2026, dos semanas después de los brotes de violencia que se produjeron tras el asesinato de un narcotraficante.

Más de 100.000 efectivos, contando soldados, policías y fuerzas de seguridad privadas, así como drones, aviones militares y perros detectores de explosivos, intentarán garantizar el buen desarrollo del torneo este próximo verano, según anunció este viernes el propio Gobierno mexicano.

"Como pueden ver, estamos bien preparados", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara. Según el general Román Villalvazo, jefe del centro de coordinación de seguridad del Mundial en México, se establecerán entre tres y cuatro anillos de seguridad en todas las principales sedes del torneo, incluyendo estadios, hoteles de los equipos, aeropuertos y zonas de aficionados.

El partido inaugural del Mundial está previsto para el 11 de junio en la capital mexicana y se celebrarán un total de 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La selección española, vigente campeona de Europa y una de las candidatas al título, jugará en Guadalajara.

El 22 de febrero se desató una ola de violencia en varios estados mexicanos tras la muerte, durante una operación para detenerlo, del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como 'El Mencho'. Se incendiaron vehículos, se levantaron barricadas ilegales y más de 70 personas perdieron la vida durante la intervención policial.

El caos, a pocos meses del Mundial, suscitó dudas en la FIFA y otros estamentos sobre la idoneidad de México como país anfitrión. Sin embargo, el Gobierno mexicano subrayó entonces que la seguridad de las selecciones y de los visitantes estará garantizada.