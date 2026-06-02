México.- Doce jugadores de la selección se someten a un control antidopaje por sorpresa por parte de la CELAD

Leo Roman during the training session of the Spain National Football Team at the pre-FIFA World Cup training camp at the Football City (Ciudad del Futbol) on May 31, 2026, in Las Rozas, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce jugadores de la selección española de fútbol se sometieron este martes a primera hora a un control antidopaje fuera de competición, previo a su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca este mes de junio.

Según informaron desde el combinado nacional, el control se llevó a cabo en la concentración del equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y fue realizado por parte de miembros de la Comisión Española de Lucha antidopaje (CELAD).

La actual campeona de Europa está estos días concentrada en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las cuales dejará este miércoles para viajar a A Coruña donde se medirá en un amistoso el jueves a Irak, tras el cual pondrá rumbo a Estados Unidos. España debuta en la Copa del Mundo el día 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.