Estadio New York Yankees - CIVITATIS

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mundial masculino de fútbol de este 2026, que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, ha comenzado a transformar los hábitos de consumo de los viajeros españoles, según los últimos datos de la plataforma de visitas guiadas y excursiones en español Civitatis.

El interés de los aficionados no se limita exclusivamente a la obtención de entradas para los partidos, sino que se observa una tendencia creciente hacia la reserva de experiencias culturales y de ocio para completar las estancias en las ciudades anfitrionas.

Civitatis ha detectado que los viajeros españoles están priorizando la organización de agendas que combinen el calendario deportivo con actividades de proximidad, especialmente aquellas que ofrecen servicios en su propio idioma.

En este sentido, ciudades como Nueva York, Miami y Ciudad de México encabezan el volumen de reservas. En la metrópoli neoyorquina destacan los clásicos recorridos de contrastes por sus barrios, mientras que en Miami la demanda se concentra en experiencias náuticas y vuelos panorámicos, reflejando un perfil de turista que busca maximizar el valor de su viaje a través del descubrimiento del destino.

Ante la participación de la selección española en la fase de grupos, el foco de las reservas se ha desplazado estratégicamente hacia Atlanta y Guadalajara. En la ciudad estadounidense, donde 'La Roja' disputará sus dos primeros encuentros en junio, los aficionados están optando por diversificar su estancia con visitas al Acuario de Georgia y tours temáticos vinculados a la industria audiovisual, como los recorridos por los escenarios de la serie Stranger Things. Este comportamiento confirma que el evento deportivo actúa como un catalizador para el turismo cultural de nicho.

Por su parte, la sede de Guadalajara en México registra un notable interés por las experiencias vinculadas a la gastronomía y la identidad local. Las excursiones a la región de Tequila y las cenas con espectáculos de mariachis se han consolidado como las opciones preferidas por los españoles para el tercer partido de la fase de grupos.

Desde Civitatis señalan que esta planificación anticipada responde a una voluntad de vivir el torneo de forma inmersiva, uniendo la pasión futbolística con un turismo de calidad que busca capturar el alma de cada país anfitrión. El impacto económico de esta tendencia es significativo, ya que el gasto de los aficionados se reparte de forma más equilibrada entre el sector deportivo y el de servicios turísticos locales.

Con una oferta que incluye desde las Cataratas del Niágara en Toronto hasta las pirámides de Teotihuacán en México, el Mundial de 2026 se perfila no solo como un hito histórico por su organización en tres naciones, sino como un motor de dinamización para las plataformas de experiencias que, como Civitatis, facilitan la logística y el disfrute cultural a gran escala.