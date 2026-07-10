July 10, 2026, Paris, France, France: Illustration d'apres match - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una adolescente de 17 años ha muerto en la madrugada de este viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries tras caer de un camión en el marco de los festejos por la victoria de Francia frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Según las informaciones recogidas por el diario 'La Voix du Nord', la joven se subió a la parte de atrás del camión en el marco de los festejos en el centro de la ciudad, si bien cayó del mismo y fue atropellada, tras lo que solo pudo certificarse su fallecimiento.

El conductor del camión ha sido detenido mientras continúan las investigaciones para escalecer lo sucedido, mientras que varias personas que presentaron el suceso tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia.

Las celebraciones arrancaron poco después de la victoria del combinado francés frente al marroquí por dos goles a cero, en un partido celebrado en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos). Francia se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica.