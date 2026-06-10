Omar Artan, recibido como un héroe después de que EEUU le impidiera entrar para pitar en el Mundial

Archivo - June 20, 2025, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Federal Republic of Somalia, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El árbitro somalí Omar Artan ha sido recibido este miércoles como un héroe a su regreso a la capital, Mogadiscio, después de que las autoridades de Estados Unidos le denegaran la entrada al país, donde estaba programado que pitara en el marco de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará a partir de este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

"Lo que pasó, pasó, y es el destino", ha dicho Artan desde el aeropuerto de Mogadiscio, donde ha sido recibido por decenas de personas ondeando banderas somalíes. Entre los presentes ha estado también el ministro de Defensa de Somalia, Ahmed Moalim Fiqi, así como otros funcionarios del país africano.

Artan, que iba a convertirse en el primer árbitro somalí en pitar en un Mundial, ha destacado el apoyo que la ha dado la FIFA durante el proceso y ha prometido trabajar más duro "para dejar una marca positiva".

"Somalia pertenece a todos nosotros. Vayan bien o mal las cosas, quiero pedir a los jóvenes que no pierdan la esperanza en nuestro país. Esa bandera es nuestra", ha destacado, según ha recogido el portal somalí de noticias Goobjoog News.

El árbitro había indicado previamente desde el aeropuerto de la ciudad turca de Estambul que fue interrogado durante once horas tras su llegada a la ciudad de Miami, tras lo que las autoridades de Estados Unidos decidieron finalmente no permitirle entrar, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Somalia para que recibiera esta autorización.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión estadounidense Fox News han indicado que Artan fue vetado por la existencia de información "perjudicial", incluida una presunta "asociación con supuestos miembros de organizaciones terrorista", en aparente referencia al grupo Al Shabaab, que opera en el país y mantiene lazos con Al Qaeda.

Somalia es uno de los 39 países afectados por una prohibición de viaje por parte de la Administración de Donald Trump, lo que implica que los viajeros de estas nacionalidades han de pasar por controles adicionales de cara a entrar al país norteamericano.

"PROFUNDA DECEPCIÓN" DE LA FEDERACIÓN SOMALÍ

Las autoridades de Somalia no se han pronunciado por ahora sobre estas acusaciones, mientras que la Federación de Fútbol Somalí (SFF) ha expresado su "profunda decepción" por lo sucedido, al tiempo que ha recordado que el nombramiento de Artan como uno de los árbitros para el Mundial "supuso un hito histórico para Somalia".

"Su selección fue el resultado de años de dedicación, profesionalismo, integridad y actuaciones sobresalientes al más alto nivel del fútbol internacional", ha recordado la SFF, que ha recalcado que "hasta ahora no ha recibido información oficial alguna detallando los motivos exactos que llevaron a esta situación".

Por ello, el organismo ha hecho hincapié en que "considera inapropiado especular o sacar conclusiones hasta que todos los hechos relevantes hayan sido claramente determinados", antes de expresar su "apoyo total" a Artan y dar las gracias a la FIFA por sus "esfuerzos y apoyo" en torno a este caso.

"La SFF valora enormemente el compromiso y la dedicación de la FIFA al trabajar incansablemente para facilitar los preparativos del viaje de Omar Artan y garantizar que tuviera todas las oportunidades posibles para ingresar a Estados Unidos de manera fluida y adecuada para cumplir con sus deberes como árbitro internacional", ha zanjado.

POLÉMICAS EN TORNO AL MUNDIAL

El colegiado, quien fue galardonado en 2025 como árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), ha sido finalmente apartado, según ha confirmado la FIFA, que ha reseñado que el organismo "no está implicado en los progresos de inmigración de los países organizadores, incluidas las adjudicaciones de visado".

La decisión de Estados Unidos se suma a las controversias provocadas por la política de visados de Washington en torno al Mundial, que ha provocado que la selección de Irán tenga que tener su base en México pese a disputar sus partidos en territorio estadounidense.

Asimismo, los jugadores han recibido permiso únicamente para jugar el partido, tras lo que tendrán que volver a México, mientras que parte del equipo técnico de la selección iraní ha visto denegado su visado, algo criticado por Teherán, en medio de las tensiones por la guerra desatada en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La federación iraní lleva semanas denunciando los obstáculos que la Administración Trump está poniendo a sus futbolistas para preparar el Mundial en lo que critican como una medida de presión hostil derivada de la guerra. Irán anunció en mayo que la selección se concentraría en Tijuana ante los problemas de Estados Unidos a que lo hiciera en su destino original, San Diego.