México - Sudáfrica, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Heuler Andrey

México responde al Azteca con un debut triunfal

'El Tri' estrenó el Mundial con un 2-0 a una errática Sudáfrica y que terminó con dos expulsados

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de México venció (2-0) a la de Sudáfrica este jueves en el primer partido del Mundial 2026 que se celebra también en Estados Unidos y Canadá, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada parte en el mítico Estadio Azteca, renombrado por la FIFA para el torneo como Ciudad de México.

El cuadro norteamericano contribuyó a la fiesta total dando el primer paso para estar en los cruces dentro de un Grupo A que comparten también con Corea del Sur y Chequia. Los de Javier Aguirre aprovecharon un mal partido de los 'Bafana Bafana', que volvieron a la Copa del Mundo 16 años después con un pobre planteamiento.

'El Tri' supo gestionar el peso de la historia y de una larga espera en el túnel de vestuarios mientras el mundo entero hacía la cuenta atrás. Los fuegos artificiales de la FIFA dejaron rodar el balón y México aprovechó la mala puesta en escena rival. Sudáfrica plantó el autobús atrás pero sin nadie al volante y Raúl Jiménez tuvo una primera ocasión muy clara a los cuatro minutos.

A los nueve, la anfitriona logró el inicio soñado. Sudáfrica falló en la salida de balón con Yaya Sithole, encimado por Erik Lira, y Quiñones hizo el 1-0, el primer gol del 23º Mundial. El inspirado delantero de Al-Qadisiyah esta campaña alargó aún más la celebración en el Azteca y dio calma a los suyos, quizá demasiada, porque México no aprovechó el momento para buscar el segundo.

Alguna tímida contra de Sudáfrica bastó para hacer dudar al 'Tri', tampoco sobrado de fútbol en su preparación, aunque los 'Bafana Bafana' firmaron un disparo a puerta al descanso y fue desde 30 metros. Antes de irse al vestuario, los de Aguirre demostraron calidad en sus botas para plantarse ante Ronwen Williams.

El arquero del Mamelodi Sundowns, campeones de la Champions, se estiró para despejar un centro envenenado y tuvo la suerte de su lado en un poste de Quiñones. Tampoco Brian Gutiérrez acertó a culminar una buena jugada mexicana, pero el mejor portero de África no se libró de otro mal inicio, en el segundo tiempo, de los suyos, cuando cerca estuvo de regalar el 2-0 al propio Gutiérrez.

La apuesta de Hugo Broos hizo agua también en la reanudación, con el negado encuentro de un Sithole que vio roja directa como último defensor. El veterano técnico belga quitó a su delantero Lyle Foster pero poco después dio algo de creatividad al centro del campo con Themba Zwane y una nueva referencia con Oswin Appollis, quizá ya tarde. México golpeó (2-0) con Jiménez para no ver crecer la obligación de marcar ante un rival contra las cuerdas.

El cabezazo del veterano delantero coincidió con la entrada de Gilberto Mora, jugador de 17 años que coreó su nombre el Azteca, el único estadio de la historia que inauguró tres Mundiales. 'El Tri' respondió a la fiesta aunque lamentó al final la expulsión del central César Montes. Peor fue lo de Sudáfrica, con roja también para Zwane tras el aviso del VAR, para empezar muy tocada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MÉXICO, 2 - SUDÁFRICA, 0. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

MÉXICO: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira (Álvarez, min.76), Fidalgo (Chávez, min.66), Brian Gutiérrez (Mora, min.66); Alvarado, Quiñones (Vega, min.79) y Jiménez (González, min.76).

SUDÁFRICA: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbozaki, Modiba (Appollis, min.77); Adams (Zwane, min.61), Mokoena, Sithole; Foster (Mbatha, min.56) y Rayners (Makgopa, min.77).

--GOLES:

1 - 0, min.9, Quiñones.

2 - 0, min.67, Jiménez.

--ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA). Amonestó a (Gutiérrez, min.23) por parte de México. Y a Mokoena (min.17) y Sibisi (min.74) en Sudáfrica. Expulsó a Montes (min.92), Sithole (min.49) y Zwane (min.84) por roja directa.

--ESTADIO: Ciudad de México, 80.824 espectadores.