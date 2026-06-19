México vence por la mínima a Corea del Sur y se mete ya en los cruces

GUADALAJARA, June 19, 2026 -- Son Heung-min of South Korea competes during a group A match between Mexico and South Korea at the 2026 FIFA World Cup at Guadalajara Stadium in Guadalajara, Mexico, June 18, 2026. - Europa Press/Contacto/Li Muzi

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de México ha batido este viernes por 1-0 a la selección de Corea del Sur en un partido correspondiente a la segunda jornada dentro del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando tanto en suelo mexicano como en Estados Unidos y Canadá.

En el Estadio Akron de Zapopan (Guadalajara), los locales arrancaron bien posicionados y en el 7' tuvieron dos ocasiones en sendos disparos de Roberto Alvarado y de Brian Gutiérrez desde fuera del área, pero sin problemas para que el guardameta Seung-gyu Kim atrapase ambos remates.

La réplica llegó al cuarto de hora tras un pase larguísimo para la carrera de Heung-min Son, quien pisó área y salvó la salida del portero Raúl Rangel con una vaselina altísima, pero Edson Álvarez casi sobre la línea de gol despejó de chilena. Aparte de eso, el único susto antes del descanso fue un cabezazo de Julián Quiñones que atrapó Seung-gyu Kim.

Precisamente él fue protagonista negativo en el inicio de la segunda mitad, pues un fallo suyo acarreó el 1-0. Centró Quiñones en el 50', a banda cambiada y con el pie derecho, en busca de Raúl Jiménez; despejó a medias de cabeza Gi-hyuk Lee, el arquero surcoreano se vio estorbado por su compañero y no agarró la bola, y ahí Luis Romo empujó a puerta vacía.

Entonces el seleccionador de Corea del Sur, Myung-bo Hong, sustituyó a sus delanteros titulares con propósito de cambiar la dinámica, si bien apenas funcionó hasta la segunda pausa de hidratación del encuentro. De hecho, fueron los pupilos de Javier Aguirre quienes merodearon otro gol en el minuto 75 tras un centro de Quiñones de nuevo en busca de Jiménez.

Habiéndole ganado la espalda a Gi-hyuk Lee, el '9' mexicano controló ese pase dentro del área y desde el lado derecho voleó algo forzado de diestra en estirada, si bien Seung-gyu Kim hizo un paradón de reflejos. La respuesta fue del colchonero Obed Vargas, recién entrado al campo, en un remate de primeras a un balón suelto y donde Seung-gyu Kim se lució.

De cara al desenlace, el equipo asiático apretó y en el 88' tuvo una doble oportunidad enorme con un centro lateral que cabeceó Gue-sung Cho; lo paró debajo de larguero Rangel, que incluso sobre en el césped desvió también un remate de Hyun-jun Yang a la desesperada y medio cayéndose.

Los 'Tigres de Asia' siguieron atacando en el tiempo añadido y Gue-sung Cho con otro cabezazo, después de un centro de Kang-in Lee, gozó de la mejor ocasión, aunque acabó en córner y luego México echó su candado. Gracias a este sufrido triunfo, los coanfitriones se pusieron líderes de grupo con seis puntos, quedándose Corea del Sur segunda con tres puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MÉXICO, 1 - COREA DEL SUR, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

MÉXICO: Rangel; Sánchez, Vásquez, E. Álvarez, Gallardo; Romo (Vargas, min.71), Lira, Gutiérrez (Pineda, min.71); Quiñones (Huerta, min.84), Alvarado (Reyes, min.80) y Jiménez (Giménez, min.80).

COREA DEL SUR: Seung-gyu Kim; Han-beom Lee, Min-jae Kim, Gi-hyuk Lee; Young-woo Seol (Hyun-jun Yang, min.71), Seung-ho Paik (Gue-sung Cho, min.77), In-beom Hwang, Moon-hwan Kim (Ji-sung Eom, min.71); Kang-in Lee, Jae-sung Lee (Hee-Chan Hwang, min.57) y Heung-min Son (Hyeon-Gyu Oh, min.57).

--GOL:

1-0, min.50: Romo.

--ÁRBITRO: Gustavo Tejera (URU). Amonestó con tarjeta amarilla a Kang-in Lee (min.4) y Seung-ho Paik (min.58) en Corea del Sur.

--ESTADIO: Akron, 45.522 espectadores.