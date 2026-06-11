El WTTC resalta dos décadas de evolución en agilización de visados y control fronterizo

10 June 2026, Mexico, Mexico City: FIFA President Gianni Infantino speaks during a press conference ahead of the opening of the 2026 FIFA World Cup at the Azteca Stadium now known as Mexico City Stadium. Photo: Ismael Rosas/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa - Ismael Rosas/eyepix via ZUMA Pre / DPA

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha destacado cómo el Mundial de fútbol ha marcado dos décadas de evolución en la agilización de visados y control fronterizo, con vistas a la edición de este año, la más grande de la historia al ser organizada por primera vez por tres países --Estados Unidos, México y Canadá--, junto con 48 equipos, en lugar de los 32 anteriores.

Así se desprende de su estudio 'Gestión de fronteras y facilitación de visados para la Copa Mundial de la FIFA: 20 años de evolución (2006-2026)', subrayando la "magnitud" y "complejidad sin precedentes" de la cita mundialista que comienza este jueves.

En consecuencia con esta evolución, el Mundial de 2026 ha impulsado el uso de innovaciones digitales en materia de fronteras para gestionar los viajes internacionales y demostrar que los sistemas fronterizos pueden ser "altamente seguros" y "eficientes" a gran escala.

"En el centro de todo esto se encuentra la adopción de un modelo de "viaje de confianza", en el que los viajeros preaprobados y de bajo riesgo se benefician de un control fronterizo más rápido y predecible, al tiempo que se mantienen unos estándares de seguridad rigurosos", ha valorado el WTTC.

Solo en Estados Unidos, se presentaron más de 5,9 millones de solicitudes del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) antes del torneo, de las cuales más de cinco millones fueron aprobadas, lo que permitió viajar sin visa.

La innovación también se ha extendido a la facilitación y la información para los viajeros, con iniciativas como Fifa Pass, que prioriza las citas para visados para los poseedores de entradas, y Compass, un asistente digital con inteligencia artificial.

En el caso de México, los ciudadanos de más de 65 países pueden ingresar sin visa para estadías de hasta 180 días, mientras que los viajeros con visa o residencia válida para Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o el Espacio Schengen están exentos de los requisitos de visa turística mexicana.

Este país también ha reforzado la seguridad y la facilidad de viaje a través de su programa de viajero confiable, Viajero Confiable, que permite a los viajeros elegibles usar quioscos automatizados y carriles de inmigración express en los aeropuertos mexicanos participantes.

Además, los visitantes en Canadá deben obtener una visa de visitante o una autorización electrónica de viaje (eTA) antes de su llegada. Se recomienda a los solicitantes que mencionen la "Copa Mundial de la FIFA 26" para facilitar la tramitación.

El programa canadiense de viajero de confianza, Nexus, permite a los visitantes elegibles usar quioscos y puertas electrónicas para agilizar los trámites.

De cara al futuro, el WTTC destaca que, a medida que los megaeventos se vuelven cada vez más complejos y se distribuyen geográficamente, en particular con la Copa Mundial de la FIFA 2030, que se celebrará en seis naciones de tres continentes, la necesidad de soluciones coordinadas e interoperables no hará más que intensificarse.

CÓMO LAS COPAS DEL MUNDO CAMBIARON EL PANORAMA DE LOS VIAJES

Los datos del WTTC demuestran que estos avances representan la fase más avanzada de una transformación de 20 años en la gestión de fronteras, que evoluciona desde el procesamiento tradicional de visados hacia ecosistemas digitales.

Estos avances se basan en una trayectoria de innovación en las anteriores Mundiales de la FIFA. Así, Alemania 2006 se centró en ampliar los procesos de visado tradicionales dentro del marco Schengen, mientras que Sudáfrica 2010 fue pionera en el primer visado para eventos e introdujo la preselección con procesamiento anticipado de pasajeros.

Posteriormente, Brasil 2014 siguió con un marco legal especializado y categorías de visado adaptadas, antes de que Rusia 2018 introdujera el Fan ID, que integraba la entrada, el transporte y el acceso al estadio.

Según el WTTC, este modelo se perfeccionó aún más en Catar 2022 a través del ecosistema digital Hayya, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en una plataforma nacional permanente de visado electrónico.