Michael Oliver arbitrará el España - Bélgica de cuartos de final

Archivo - Referee Michael Oliver during the UEFA Champions League, League Phase football match between AFC Ajax and FC Internazionale on 17 September 2025 at Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, Netherlands - Photo Ben Gal / Orange Pictures / DPPI - Ben Gal / Orange Pictures / DPPI / AFP7 / Europa P

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El árbitro inglés Michael Oliver será el encargado de dirigir el duelo de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que enfrenta a España y Bélgica, un colegiado que trae gratos recuerdos para la selección, ya que también arbitró la semifinal de la pasa Liga de Naciones en la que la 'Roja' impuso por 5-4 a Francia.

A sus 41 años, el árbitro inglés, internacional FIFA desde 2012, acumula una larga trayectoria tanto en la Premier League --con más de 425 partidos dirigidos-- como en la Liga de Campeones --con cerca de 50 choques arbitrados--. Además, ha participado en las Eurocopas de 2020 y 2024 y, actualmente, lo está haciendo en su segundo Mundial tras el de Catar 2022.

Hasta la fecha, Michael Oliver ha dirigido ocho partidos de la selección española, entre ellos, la semifinal de la Liga de Naciones 2025 en la que España se impuso a Francia por 5-4. El último precedente se remonta a septiembre de 2025, cuando dirigió la victoria por 0-6 de España ante Turquía en la fase de clasificación para la Copa del Mundo.

Michael Oliver estará asistido por los ingleses Stuart Burt y James Mainwaring, mientras que el brasileño Ramon Abatti será el cuarto árbitro. Así, el Bélgica - España que se disputará el próximo viernes 10 de julio en el Estadio de Los Ángeles, a partir de las 21.00 horas será el noveno encuentro de la Selección con Michael Oliver como árbitro.