Míchel Salgado: "No estoy preocupado por lo de Cabo Verde, pero veo cambios necesarios para lo que resta de Mundial"

El exfutbolista español Míchel Salgado como embajador de Betfair - BETFAIR

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Míchel Salgado no se mostró "preocupado" por el empate de España frente a Cabo Verde en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero si ve "necesario cambios" para afrontar el resto de torneo, que pasan principalmente por recuperar el sistema con extremos que "tantas alegrías dio en la Eurocopa"; mientras que reconoció lo positivo del fichaje de Marc Cucurella, "uno de los laterales izquierdos más de moda", por el Real Madrid

"No estoy preocupado, sí fue una decepción el resultado porque no lo esperábamos frente a Cabo Verde. Fue un partido en el que nos faltó frescura arriba y de poner el foco, lo pongo en la fase ofensiva. España depende mucho de la velocidad, cambio de ritmo, chispa en el uno contra uno y quizá echamos de menos la aportación de Nico Williams y Lamine Yamal", aseguró Salgado en declaraciones facilitadas este martes por 'Betfair', casa de apuestas de la que es embajador.

El que fuera jugador del Real Madrid y el RC Celta valora el resultado de la selección contra Cabo Verde como "inesperado" y en el que influyó las ausencias en el once titular de Lamine Yamal y Nico Williams, demostrando la clara "dependencia de España con los extremos".

El exjugador ve "necesarios cambios" y que el seleccionador español, Luis de la Fuente, "debe apostar por el sistema con extremos que tantas alegrías dio a 'La Roja' durante la última Eurocopa". Además, demanda "tener que solucionar cosas en la velocidad del balón" y "arriesgar con Lamine Yamal ante Arabia en el segundo partido".

Míchel Salgado considera que el joven extremo "va a cambiar el aspecto de la selección". "Ya no sólo es el hecho de que sea bueno en el desborde, es que, al verle, el rival se echa más atrás, le pone uno o dos jugadores encima para tener siempre ayudas", comentó del blaugrana, sin olvidarse de otras buenas "alternativas" como Álex Baena o Víctor Muñoz.

El gallego se refirió a la discutida titularidad de Gavi y destacó que "no es el único culpable", pero que sí "lo sacaría del once para utilizar más gente por fuera", al tiempo que cree que "el problema es más de estructura".

Por otro lado, el exinternacional habló del fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid y apuntó que podría haberle afectado "positivamente" que se anunciase el mismo día del partido ante Cabo Verde. "Porque si tú has fichado por el Real Madrid es el mejor momento de tu vida, eso implica una alegría mayor y no nerviosismo", remarcó.

"Se ha anunciado el día de partido, como se podría haber anunciado mañana, o dentro de dos días. Real Madrid, Barcelona o cualquier equipo no pueden estar pendientes del Mundial para fichar y anunciar jugadores, no puedes esperar a hacer la plantilla después del Mundial", sentenció al respecto.

Además, no esconde que "es un fichaje bueno para el Real Madrid en muchas situaciones" ya que ve al catalán "ahora mismo como uno de los laterales izquierdos más de moda del mundo" y ya con una "experiencia en el Chelsea a nivel alto, en Champions y en todas las grandes competiciones".

"Es español y yo creo que también es importante, de alguna manera, que el Real Madrid vuelva a tener un núcleo un 'poquito' más español, y eso no es por negar otros perfiles, es que, al final, en un equipo de tu país necesitas un grupo de gente fuerte dentro del vestuario para tener esa personalidad", puntualizó.