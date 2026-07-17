Mikel Oyarzabal quiere mantener su idilio con las finales en el mejor escenario

Mikel Oyarzabal of Spain celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero Mikel Oyarzabal será sin duda uno de los futbolistas que puede jugar un papel más determinante en la final de este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Argentina, en la que tratará de mantener el idilio que tiene el de Eibar con los partidos por el título.

Mikel Oyarzabal disputará el próximo domingo la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y todo apunta a que será titular. Será la séptima que dispute el delantero eibarrés, la quinta con la selección española --Mundial (1), Eurocopa (1), Liga de Naciones (2) y Juegos Olímpicos (1)--. Finales, todas ellas, en las que dejó su huella en forma de gol.

Y es que si algo se le ha dado bien al guipuzcoano es el de aparecer en partidos donde hay un título en juego. De hecho, Oyarzabal fue el héroe del triunfo de la selección española en la Eurocopa de Alemania al marcar el decisivo 2-1 en la final del torneo ante Inglaterra, cuando asomaba ya la prórroga en el Olímpico de Berlín. Entonces, no perdonó la magistral asistencia de Marc Cucurella en el minuto 86 para ganarle la partida a Marc Guéhi y superar a Jordan Pickford.

Un gol que fue una recompensa para delantero, víctima de una grave lesión de rodilla en marzo de 2022 que cortó entonces su buena progresión y que le dejó sin participar en el Mundial de Catar de meses después cuando ya era uno de los imprescindibles para el entonces seleccionador Luis Enrique Martínez, y que también había fallado meses antes un penalti clave en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de 2024 ante el RCD Mallorca.

En total, el jugador eibarrés ha sido capaz de marcar en seis finales y saboreó el premio de la victoria en tres ocasiones, las coperas de 2020 y 2026 y la Eurocopa de Alemania. Además, en dos de los tres títulos su gol fue el decisivo y definitivo para consumar el triunfo --finales de Copa del Rey de 2020 y Eurocopa 2024--.

Oyarzabal brilló en 2021 al marcar en tres finales. Lo hizo, de penalti, en la de la Copa del Rey aplazada de 2020 para dar el título a la Real ante el Athletic Club, y en ese verano, marcó una impresionante volea para igualar la final olímpica en Tokio ante Brasil, perdida finalmente en la prórroga. En octubre de ese año, un gol suyo adelantó a España en la final de la Liga de Naciones ante Francia, pero los 'Bleus' terminaron por remontar.

Tampoco valió el 2-1 que anotó en la final del año pasado de la Nations ante Portugal, vencedora final por penaltis, mientras que, de nuevo desde el punto de penalti, hizo el gol que puso el 2-1 en la final de la Copa del Rey del pasado mes de abril. La única vez que no vio puerta en un choque con título en juego fue en la de la Eurocopa Sub-21 de 2019.

Ahora, en su primer Mundial con la selección española, con la que debutó de la mano de Vicente del Bosque en 2016, está siendo el referente del ataque español. Oyarzabal es el máximo goleador de la 'Roja' en el torneo con cinco tantos, tres de ellos en eliminatorias --Austria (2) y Francia (1)--, reivindicándose como el '9' de Luis de la Fuente. Y es que nadie ha marcado más goles desde que el riojano se hizo cargo de la selección (24), con los que se ha convertido en el sexto máximo goleador histórico de España (30) en 60 encuentros.