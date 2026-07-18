Milagros Tolón: "La actuación de la selección española será inolvidable pase lo que pase en la final"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que "la actuación" de la selección española masculina de fútbol "será inolvidable pase lo que pase" este domingo (21.00 horas) en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se enfrentará a la selección de Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford.

"La trayectoria de la selección española en esta Copa del Mundo ha puesto de manifiesto dos realidades. La primera es que, al igual que en 2010, estamos ante un momento histórico de nuestro fútbol. También de nuestras vidas, porque la actuación de la 'Roja' --un equipo diverso, plural y de todos-- será inolvidable pase lo que pase en la deseada final", indicó Tolón a través de una nota de prensa ministerial.

"Este domingo será, sin duda, un día para compartir, para disfrutar y para expresar el orgullo de ser españoles. Estoy convencida de que, cuando dentro un tiempo echemos la vista atrás, recordaremos con cariño dónde y con quién vivimos este partido frente a Argentina", añadió la nota.

"La segunda realidad, quizá la más importante, es la principal lección que nos ha dejado el equipo español. Y es que la unión, la cooperación y el trabajo conjunto, en una única dirección, puede más que las individualidades", señaló Tolón este sábado en su texto de prensa.

Por último, subrayó que "esta selección es la prueba de que juntos se puede llegar más lejos, de que el todo es mayor que la suma de las partes". "Con ese espíritu, deseamos culminar un recorrido que ha sido fabuloso", concluyó el comunicado de la ministra.