El Mundial tendrá IA con el avatar de cada jugador en los fueras de juego

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La FIFA presentó junto a Lenovo este miércoles una serie de innovaciones tecnológicas propulsadas por inteligencia artificial (IA), "que mejorarán las tecnologías de arbitraje, las capacidades de análisis de partidos y el rendimiento, e impulsarán la interacción con los aficionados" de cara al Mundial 2026.

En los preliminares de la novedosa Copa del Mundo, que contará con la participación de 48 selecciones, la FIFA anunció el uso de la IA en determinados campos. La FIFA planea crear avatares 3D mediante inteligencia artificial de cada jugador del Mundial para mejorar la tecnología de fuera de juego semiautomatizada del torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, expusieron estas innovaciones, llamadas conjuntamente 'Football AI', en el Lenovo Tech World 2026 que se celebró durante la jornada inaugural del CES en la Sphere de Las Vegas (Estados Unidos).

En las 'Football AI Pro', entran esos avatares de los jugadores y una versión actualizada de las imágenes de la perspectiva de los árbitros para su retransmisión. "Estas tecnologías subrayan la apuesta estratégica de la FIFA por la innovación digital y la IA, como exponen los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial: 2023-2027 de la entidad", dice la FIFA.

Además, 'Football AI Pro' se trata de un asistente de conocimiento de IA generativa, creado para ayudar a las 48 selecciones. "Este recurso representa un afán compartido por utilizar las innovaciones para el desarrollo del rendimiento de élite y contribuir a la igualdad de oportunidades en un deporte cada vez más orientado al análisis de datos", sigue el organismo que rige el fútbol mundial.

"Los avatares de los jugadores en tres dimensiones generados por IA suponen un importante avance en la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego. Escanearán digitalmente los jugadores que participen en la inminente competición mundial para crear un modelo exacto en tres dimensiones", añade sobre esta medida que se probó en la pasada Copa Intercontinental.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor espectáculo de la historia. Siete millones de personas asistirán a los 104 partidos -el equivalente a 104 Super Bowls-, decenas de millones de aficionados viajarán a Norteamérica para sentir la emoción del Mundial y 6000 millones de espectadores lo disfrutarán desde sus casas. El mundo se detendrá durante la competición", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el acto.