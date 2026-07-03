Nagelsmann dimite y la Federación Alemana se fija en Klopp: "Ya ha manifestado su disposición a asumir el cargo"

29 June 2026, US, Foxborough: Germany national team coach Julian Nagelsmann (L) gives an interview with TV analyst Juergen Klopp (C) and host Johannes B. Kerner after the 2026 FIFA World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay at Boston - Tom Weller/dpa

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico alemán Julian Nagelsmann dimitió este viernes como seleccionador germano, después de la "decepcionante" eliminación en dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) se reunirá ahora con Jürgen Klopp, que "ya ha manifestado su disposición a asumir el cargo".

"La DFB ha decidido, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, la rescisión inmediata del contrato con Julian Nagelsmann, que ya había solicitado el día anterior, en una conversación confidencial con los máximos responsables de la federación, que se le eximiera de sus funciones tras el decepcionante resultado en el Mundial", expresó un comunicado.

La Federación Alemana acoge este deseo del técnico "favorablemente". "La Federación Alemana de Fútbol agradece expresamente a Nagelsmann el trabajo realizado desde septiembre de 2023. Se caracteriza por su gran dedicación y su extraordinaria ambición. Nagelsmann es, además, una persona sumamente responsable y sincera, a quien todos apreciamos", dijo Neuendorf.

Por su parte, el técnico germano confesó que, desde la eliminación, ha reflexionado "mucho" y tomar la decisión de dimitir no fue "nada fácil". "Mi objetivo principal siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, el equipo se merece la oportunidad de empezar de nuevo sin cargas", expresó.

"Quiero dar las gracias a mi cuerpo técnico, al personal y a todas las personas de la Federación que nos han apoyado, sobre todo a los jugadores, con los que he tenido el privilegio de trabajar en un clima de confianza. También quiero expresar un agradecimiento especial a los aficionados. Lamento de todo corazón y me duele que os hayamos decepcionado y que no hayamos podido regalaros más noches de fútbol en este Mundial", agregó.

El director deportivo de la DFB, Rudi Völler, insistió en que quedarse fuera en dieciseisavos de final fue "decepcionante para todos sin excepción". "Nagelsmann asume la responsabilidad en un momento en el que le gustaría seguir marcando el rumbo, y antepone la selección en su conjunto a su propia persona", destacó.

"Por supuesto, todos hubiéramos deseado un desenlace diferente del torneo y una actuación más convincente de nuestro equipo. Pero Julian es y seguirá siendo un excelente entrenador, y estoy convencido de que seguirá su camino con éxito. Le estoy sinceramente agradecido por la colaboración basada en la confianza y la amistad", señaló.

Ahora, la DFB avanzó que "busca reunirse con Jürgen Klopp", ya que el técnico alemán, actual director global de Fútbol en Red Bull, ex del Borussia Dortmund o Liverpool y que lleva sin entrenar más de dos años, "ya ha manifestado su disposición, en principio, a asumir el cargo", según el comunicado de la entidad.