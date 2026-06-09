Neuer vuelve a entrenar con Alemania a seis días del estreno mundialista

08 June 2026, US, Winston-Salem: Manuel Neuer, Germany's goalkeeper, takes part in an open training session on the grounds of Wake Forest University ahead of Germany's first World Cup match against Curacao. Photo: Federico Gambarini/dpa - Federico Gambarini/dpa

WINSTON-SALEM (ESTADOS UNIDOS), 9 Jun. (dpa/EP) -

El portero Manuel Neuer se reincorporó a los entrenamientos de la selección alemana durante la única sesión abierta al público, en la recta final de la preparación del equipo para el Mundial de fútbol, tras estar unas tres semanas fuera del grupo.

Apartado de la concentración durante tres semanas debido a una lesión en la pantorrilla izquierda, Neuer entrenó ante 3.000 aficionados, pocas horas después de llegar al campamento base alemán en Winston-Salem, en el estado de Carolina del Norte.

A solo seis días del debut ante Curazao, el guardameta, de 40 años, completó con total normalidad y máxima intensidad todos los ejercicios junto a Oliver Baumann y Alexander Nübel, además del portero de apoyo Jonas Urbig.

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, comienza el jueves. Alemania debutará el domingo frente a Curazao, mientras que Costa de Marfil y Ecuador completan su grupo.

Neuer, campeón del mundo con Alemania en 2014, se retiró de la selección en 2024, pero posteriormente regresó al equipo. Sin embargo, se perdió los últimos amistosos de preparación ante Finlandia el 31 de mayo en Maguncia, Alemania, y frente a Estados Unidos el sábado pasado en Chicago.

El seleccionador germano, Julian Nagelsmann, confirmó al jugador del Bayern Múnich como su portero titular para el Mundial. El técnico destacó el "aura" de Neuer y subrayó que "ha vivido de todo" a lo largo de su extensa carrera.

Nagelsmann aseguró que no le preocupa que el veterano arquero llegue al torneo sin haber disputado ningún partido de preparación y considera que el estreno ante Curazao representa el escenario ideal para su regreso.

"Si tuviera un portero de 22 años, la situación me preocuparía más. Pero Manuel acumula muchísimos partidos y experiencias de entrenamiento. No necesita muchas pruebas para recuperar el ritmo", afirmó el seleccionador.

Nagelsmann contó con todos los jugadores disponibles durante la sesión de 45 minutos, incluido Assan Ouédraogo, quien se incorporó el lunes como reemplazo de última hora del lesionado Lennart Karl.