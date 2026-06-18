Neymar no se recupera y no podrá jugar contra Haití

Archivo - 05 February 2025, Brazil, Santos: Brazil's Neymar is pictured before his debut match for Santos during the Brazilian Campeonato Paulista league soccer match against Botafogo at the Urbano Caldeira stadium. Photo: Pedro Paulo Diaz/TheNEWS2 via ZU - Pedro Paulo Diaz/TheNEWS2 via ZU / DPA - Archivo

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 18 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

El delantero brasileño Neymar no viajará con el resto de la expedición de Brasil a Filadelfia (Estados Unidos) para disputar el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Haití, según confirmó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El jugador del Santos ya se perdió el estreno de la 'Canarinha', que empató con Marruecos (1-1) en la primera jornada, después de llegar al torneo con una lesión en la pantorrilla pese a haber entrado finalmente en la convocatoria.

En un comunicado, la CBF explicó que el futbolista permanecerá en Nueva Jersey para completar la última fase de su recuperación y aprovechar las instalaciones del hotel de concentración y del complejo de entrenamiento de la selección.

"Neymar no viajará con la selección a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su recuperación, aprovechando las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del complejo de entrenamiento Columbia Park", señaló la federación brasileña.

La decisión deja abierta la posibilidad de que el atacante pueda incorporarse a la dinámica del equipo de cara al tercer encuentro de la fase de grupos, previsto para el próximo miércoles en Miami frente a Escocia, en lo que sería su primera participación con Brasil en este Mundial, aunque todavía está por ver si podrá hacerlo sobre el terreno de juego.

A sus 34 años, Neymar afronta esta Copa del Mundo tras regresar al Santos, el club donde inició su carrera antes de consolidarse en la élite internacional durante su etapa en el FC Barcelona y de protagonizar posteriormente su traspaso al París Saint-Germain por 222 millones de euros, todavía el más alto de la historia del fútbol.