Neymar sufre una lesión de grado 2 y tiene difícil llegar al debut ante Marruecos en el Mundial

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BERLÍN 28 May. (dpa/EP) -

El delantero brasileño Neymar Jr tendrá complicado estar listo para el debut de su selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos a causa de una lesión muscular, según confirmó este jueves la pentacampeona del mundo.

"Neymar llegó ayer a la Granja Comary (la sede de Brasil cerca de Río de Janeiro), se sometió a todas las pruebas médicas y se le diagnosticó una lesión de grado dos en el gemelo. Se prevé que esté de baja entre dos y tres semanas", declaró el médico Rodrigo Lasmar.

Brasil tiene partidos amistosos contra Panamá el domingo y contra Egipto el 6 de junio, en los que es seguro que el jugador del Santos no estará, mientras que el debut de la 'Canarinha' en la Copa del Mundo es el 13 de junio, fecha a la que llegaría muy justo en el mejor de los casos.

Neymar ha sufrido numerosas lesiones en las últimas temporadas y había dudas sobre si el seleccionador Carlo Ancelotti lo incluiría en la convocatoria, después de que no fuera convocado para los partidos amistosos a principios de este año.

La última aparición de Neymar con su selección fue en octubre de 2023, día en el que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla durante la derrota por 2-0 ante Uruguay en la fase de clasificación para el Mundial. Desde entonces, el delantero, que cuenta con 128 partidos internacionales, no ha recuperado su mejor forma.