Nico Williams: "Nadie puede dudar de nuestra selección, vamos a ir a 'full'"

Nico Williams of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Nico Williams ha afirmado que "nadie puede dudar" de la selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, porque él y sus compañeros de la 'Roja' van "a ir a 'full'" en los dos partidos que les queda dentro del Grupo H.

"Estamos muy tranquilos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que nadie puede dudar de nuestra selección, vamos a ir a 'full'. Estamos muy concentrados. Queremos primero ir paso a paso, no mirar muy adelante de los cruces; ni octavos, ni cuartos, ni nada. Ir partido a partido y que sea lo que Dios quiera porque sabemos que nosotros tenemos mucha calidad y vamos a hacer lo posible. Entonces, estamos muy tranquilos", comentó Williams este viernes durante 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Cabo Verde sí que me sorprendió. Me están sorprendiendo en general todos los equipos del Mundial. Hemos visto cómo Portugal también ha empatado contra Congo, son equipos muy físicos", reflexionó. "Como te descuides un momento, también te pueden hacer daño y tenemos que estar puestos al 100% para contrarrestar eso", advirtió el extremo español.

En ese estreno de la 'Roja' ante los caboverdianos, él jugó pocos minutos saliendo desde el banquillo. "Hay unas pautas debido a la lesión y hay que seguirlas porque no hay que cometer ningún riesgo", recordó. "El míster decidió que tenía que ser así. Sí que es verdad que era por precaución, pero estoy listo para jugar. El míster es el que decide y decida lo que decida está bien", aludió a Luis de la Fuente.

"Estaba previsto tener unos minutos porque, si no tienes minutos, no coges ritmo de partido, que es lo importante. El míster me dio esos minutos y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad y de seguir cogiendo ritmo", ahondó Williams en sus explicaciones.

"Yo me siento bien, pero al final los médicos te revisan todos los días después de los partidos y de los entrenamientos a ver si la lesión está bien o si está mal. Después del partido que tuvimos, nos revisaron a todos un poco los que teníamos las lesiones, como yo, Víctor [Muñoz] y Lamine [Yamal]. Y hay que ir poco a poco, tampoco podemos forzar las cosas. Estamos con muchas ganas de poder empezar. Si fuese por nosotros, empezaríamos el primer partido porque somos inconscientes", admitió.

"Hay muchas lesiones que te dejan liquidado. Por ejemplo, la que yo tuve con la pubalgia es algo muy difícil, muy jodido, en la que ves un día la luz y el día siguiente estás mal. Ésta es una lesión totalmente diferente, que son los isquios, que sabes un tiempo determinado que vas a estar lesionado, que son tres semanas o cuatro", señaló al respecto.

Luego habló sobre recibir críticas: "El fútbol es así. Un día eres el puto amo y el día siguiente no eres nadie". "Por un familiar, por un colega o tal, te acaba llegando. Pero lo entiendes así porque haces un partidazo y al siguiente partido haces un partido regular y ya eres el más malo del mundo. El fútbol es así, así que no pasa nada", reiteró.

"Nosotros tenemos esa ambición de poder ganar el Mundial. Creo que hemos demostrado que podemos hacerlo. Tenemos grandes jugadores en la plantilla y esa ambición. Creo que el míster transmite desde el minuto 1 que eso tiene que ser la regla número 1", volvió a referirse a De la Fuente.

"Sabemos perfectamente, cada uno de nosotros, que tenemos una calidad enorme, que el míster sabe colocarnos en los momentos necesarios. Somos una familia y sabemos que, pase lo que pase, vamos a ganar el siguiente partido. Así que estamos muy concentrados y con muchas ganas de eso", insistió.

"Mira la Eurocopa de 2024, nadie daba un duro por nosotros y tengo la medallita en casa", completó su respuesta. "Es mejor ir tranquilos, disfrutar de cada partido, hacer lo que tenemos que hacer en cada momento y creo que, si hacemos las cosas bien en el campo, luego la gente va a hablar al contrario", opinó el delantero del Athletic Club.

"A mí me gustaría poder cumplir mi contrato entero; me encantaría, lo firmaría ya. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Imagínate que el presidente me dice 'quiero venderte'. Si el club quiere deshacerse de mí por X o por A, tocará marcharse y ya está. Pero si fuese por mí, firmo. Estaré ahí toda la vida", reconoció.

De nuevo retomó el tema de Cabo Verde. "El otro día, es verdad que eran cinco atrás y era mucho más difícil porque siempre tenía una cobertura. Pero bueno, creo que tenemos recursos suficientes para contrarrestar eso. Tenemos grandes jugadores, gente que puede jugar por dentro entre líneas, que en dos baldosas te saca un disparo o un pase de gol. Así que estamos tranquilos y estamos entrenando eso", recalcó.

Además, le preguntaron por Lamine. "Es un ganador nato, esas cosas también le joden. Pero es normal, a todo el mundo nos jode, cada uno lo expresa de distinta manera. Pero bueno, en lo que es lo personal y demás está muy bien y tiene muchas ganas del segundo partido", respondió.

"Lamine es un gran jugador, él sabe perfectamente que puede marcar la diferencia en este equipo. Todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere hacer cosas, pero también ha tenido una lesión muy grande. Tampoco va a volver ahora a ser el Lamine que fue hace tres meses antes, sin lesionarse. Tiene un proceso de recuperación, entonces hay que seguirlo y que la gente tampoco le meta presión al chaval", agregó.

"Cualquier jugador que juegue en banda puede hacer la misma función que hago yo o lo que hace Lamine. Somos una selección de extremos en la que jugamos al fútbol muy bien, pero también sabemos atacar a la profundidad y desequilibrar como diablos. Tenemos que seguir así, ahora con muchas ganas de que llegue el partido de Arabia. Y bueno, espero que ganemos y que la gente deje de hablar tanto", bromeó el jugador 'león'.

"Sabemos lo que tenemos que hacer y lo hemos entrenado, lo estamos poniendo en práctica en los entrenamientos y creo que el siguiente partido va a ser totalmente diferente a lo que vimos el otro día. Lo estamos entrenando, sabemos lo que hemos fallado porque al final el fútbol te puede hacer equivocar. Pero estamos muy tranquilos y estoy seguro que lo vais a ver el próximo partido", repitió Williams.

"Hay jugadores que han estado a un nivel increíble y no han podido venir, pero estamos los que estamos aquí. Yo, personalmente, si la gente dice que no estoy físicamente bien, pues me entra por aquí y me sale por ahí. Tengo que demostrar en el campo", dijo del asunto de las críticas.

"¿Pero qué van a decir ahora, si todavía no he podido demostrar a lo que jugamos? Pues entonces la gente habla por hablar. Al final es ventajista y estamos tranquilos. El míster decidió esto porque lo decidió así y porque confía en nosotros, y ya está", apostilló finalmente.