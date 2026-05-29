Nico Williams: "Supongo que al primer partido del Mundial no podré llegar"

Archivo - June 8, 2025, Munich, Germany: Nico Williams of Spain seen in action during the UEFA Nations League 2025 final match between Portugal and Spain at Munich Football Arena. Final score: Portugal 2:2 (penalties 5:3) Spain. - Europa Press/Contacto/Mikolaj Barbanell - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Nico Williams, delantero del Athletic Club, ha afirmado que, pese a estar "bien" e ir "quemando etapas" con su lesión muscular, quizá "al primer partido" de la Copa Mundial de la FIFA 2026 "no" podrá "llegar" a tiempo en buenas condiciones.

Durante un evento celebrado este viernes en Bilbao con patrocinio de Red Bull, Williams fue preguntado sobre cómo se sentía de sus dolencias. "Bien. Voy quemando etapas con la lesión, creo que ya estoy bastante mejor. Supongo que igual al primer partido no podré llegar. Pero bueno, con ganas y a trabajar el sábado", aludió al inicio de la convocatoria con la selección española para ese inminente Mundial en Norteamérica.

"Considero que estos momentos han sido difíciles para mí porque no podía ayudar al Athletic en lo personal y me gustaría reivindicarme también en el Mundial porque es importante", resumió su temporada llena de altibajos en el equipo bilbaíno, sin excesiva presencia por lesiones.

Luego valoró las opciones de España de cara al Mundial. "Creo que tenemos un equipazo, lo hemos demostrado muchas veces. Creo que sabemos a lo que jugamos, lo que queremos hacer. Tenemos un míster fantástico y yo creo que ese fútbol que demostramos en la EURO se va a dar otra vez en el Mundial", se refirió Wiliams a los planes de Luis de la Fuente.

"El míster siempre ha estado ahí para mí, me ha dado mucha confianza, le agradezco muchísimo lo que ha hecho por mí. Al final yo quiero estar siempre lo mejor posible con él e intentar demostrar que puedo ganarme el puesto porque ni mucho menos soy titular indiscutible. Así que nada, tengo muchas ganas de ir y demostrar de lo que soy capaz", apostilló.

"Sería muy bonito ganar un Mundial, es el sueño de todos los chavales. Todo el mundo juega desde pequeñitos los Mundialitos, cada uno con sus colegas. Estaría muy guapo poder ganar un Mundial y sería la guinda del pastel", se sinceró el extremo del Athletic sobre el torneo.

No obstante, este curso ha recibido críticas por su bajo nivel en el conjunto bilbaíno. "A nosotros nos gusta ir tranquilos. La gente puede hablar lo que quiera, nosotros nos mantenemos siempre humildes. Sabemos lo que tenemos que hacer, como he dicho, pero siempre con humildad que sabe mejor la verdad la victoria", argumentó al respecto.

"Es lo de siempre, a Nico siempre le meten esos palitos. Entiendo también la molestia, entiendo también la frustración porque no he podido estar en esos partidos importantes con el equipo. Soy el primero al que le duele no estar en los partidos más claves de la temporada", admitió.

"La afición siempre me ha mostrado su cariño y también es una putada para mí no poder jugarlos ni ahora ni durante toda la temporada con la pubalgia. Pero bueno, quiero también pedirles disculpas por esa situación y espero que la siguiente temporada vaya mejor", deseó.

Su lesión aún es un problema. "No lo sé, al final esto se valora día a día y semana a semana. Veremos ahora cuando llegue y me vean los médicos de la selección. Intentar estar lo mejor posible antes, si se puede para el primer partido, pues para el primer partido. Pero bueno, intentaré estar lo antes posible y lo mejor posible", confió.

"Eso es el fútbol, no tienes mucho tiempo para pensar, un día estás aquí y un día estás allá. Pero tengo mucha mucha ilusión en el nuevo entrenador, en lo que nos va a enseñar. Tengo muchas ganas de conocerle y ojalá ponga al Athletic donde se merece", concluyó Williams aludiendo al recién fichado Edin Terzic para el banquillo del equipo bilbaíno.