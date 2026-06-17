No habrá pausas para hidratación en la Liga de Campeones la próxima temporada tras la polémica en el Mundial

06 June 2026, US, Harrison: Scotland players take on water and use towels during a cooling break during the International Friendly soccer match between Scotland and Bolivia at the Sports Illustrated Stadium. Photo: Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Andrew Milligan/PA Wire/dpa

BERLÍN, 17 Jun. (EP/DPA) -

La UEFA no impondrá pausas para hidratarse en la Liga de Campeones de la próxima temporada 2026-27, después de las críticas recibidas por las interrupciones en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá por alterar el ritmo de los partidos y que los seleccionadores aprovechan para dar variaciones tácticas.

La FIFA decidió que todos los partidos del Mundial de 2026 contaran con pausas para hidratarse a mitad de la primera y la segunda parte, debido a las altas temperaturas y a la preocupación por el bienestar de los jugadores.

Sin embargo, estas interrupciones se están produciendo incluso en estadios con techo y aire acondicionado, lo que ha llevado a muchos comentaristas a quejarse de que, en parte, el objetivo de estas pausas es que las cadenas de televisión puedan emitir más anuncios.

La UEFA comunicó este miércoles a la cadena alemana ARD que las pausas para hidratación en la Liga de Campeones solo se producirían cuando hubiera temperaturas extremas.

El presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, Mark Bullingham, ya se había burlado de la idea de introducirlas en la Eurocopa de 2028 de la UEFA, que se celebrará en las Islas Británicas, debido a las temperaturas tradicionalmente bajas en la región.

La Bundesliga alemana también ha afirmado que no hay planes de introducir pausas para hidratarse, salvo cuando el calor lo exija.

Los deportes estadounidenses, como la NFL y la NBA, ya están divididos en cuartos, lo que permite a las cadenas de televisión disponer de más tiempo para los anuncios.