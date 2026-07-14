Una ONG denuncia a Infantino ante el COI por infringir la Carta Olímpica y el código ético

06 July 2026, US, Seattle: FIFA President Gianni Infantino (L) and Royal Belgian Football Association (RBFA) president Pascale Van Damme view the 2026 FIFA World Cup round of 16 match between the United States and Belgium at Lumen Field. Photo: Dirk Waem/ - Dirk Waem/Belga/dpa

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 14 (PA Media/dpa/EP)

La organización de derechos humanos 'FairSquare' ha presentado ante el Comité Olímpico Internacional (COI) una denuncia contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por considerar que ha infringido las normas de neutralidad política en sus relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La ONG afirma que Infantino -que pasó a ser miembro del COI en 2020- ha quebrantado en repetidas ocasiones la Carta Olímpica y el código ético del COI, de la forma más reciente en su gestión del caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, que pudo jugar en octavos de final ante Bélgica después de que el Comité de Disciplina de FIFA le suspendiese cautelarmente la roja vista en dieciseisavos de final.

La polémica se avivó porque hubo una llamada de Trump a Infantino por este caso, aunque el dirigente suizo insistió en que las comisiones de la FIFA son totalmente independientes y así se lo explicó al mandatario estadounidense, mientras que el diario 'The Times' ha informado de que el presidente de esta comisión, Mohammad Al Kamali, tomó por sí solo la decisión clave de suspender la sanción, algo que nunca había hecho como árbitro único en ningún caso disciplinario publicado anteriormente.

La denuncia de 'FairSquare' alega cinco incumplimientos evidentes de las normas del COI sobre neutralidad política, junto con pruebas 'prima facie' de otros dos incumplimientos graves, entre ellos la gestión del 'caso Balogun'.