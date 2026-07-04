Otro duelo Vinícius-Haaland y con cuartos de final en el horizonte

Vinícius Jr. Y Erling Haaland, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. - JOSE BRETON/AFP7 - AYMAN AREF MOHAMED SAAD EL DIN

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Brasil se enfrentará este domingo (22.00 horas) a la selección de Noruega en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, partido que posará sus focos en el duelo Vinícius Júnior vs Erling Braut Haaland, un nuevo episodio de puntería entre las respectivas estrellas de Real Madrid y Manchester City.

Tras haberse cruzado muchas veces con sus clubes durante los últimos años en la Liga de Campeones, ahora Vinícius Jr. y Erling Haaland elevan su particular lucha de titanes al escenario mundialista. Mientras el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé buscan el pichichi, a rebufo de ambos están tanto el delantero madridista como el 'citizen'.

'Vini' lleva hasta el momento cuatro goles, pero todos marcados en la fase de grupos contra Marruecos, Haití y Escocia. Se quedó seco en los dieciseisavos de final frente a Japón, donde Brasil ganó 'in extremis' por 2-1 y teniendo que remontar, un sufrimiento que varias selecciones grandes han experimentado con la llegada de los cruces a este Mundial.

Por su parte, Haaland luce hasta ahora cinco goles, conseguidos en tres partidos porque hizo sendos dobletes ante Irak y Senegal y luego anotó el tanto definitivo para ganar (1-2) a Costa de Marfil en la ronda de dieciseisavos; fue igualmente en los minutos finales, como muestra de que los noruegos tampoco han tenido una ruta fácil hasta esta instancia.

Sobre el césped del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, unos y otros buscarán una victoria que corrobore sendos estatus de cara a este torneo; la 'Canarinha', como equipo que siempre debe ser favorito por haber conquistado cinco veces este título, y los vikingos, como serios aspirantes a sorprender a cualquier candidato a la corona.

La última vez que ambos combinados se midieron en un Mundial fue hace casi tres décadas, en concreto el 23 de junio de 1998, con triunfo (1-2) para los europeos dentro de un Grupo A que, aun así, lideró Brasil para avanzar a los cruces en una edición disputada en Francia y donde Cafú, Roberto Carlos, Dunga, Ronaldo y compañía concluyeron subcampeones.

Cuatro años más tarde, la 'Canarinha' se resarció con varios de ellos ganando el título en Corea del Sur y Japón. Desde entonces, inició una serie de sinsabores que ahora a las órdenes de Carlo Ancelotti pretende romper ya en Norteamérica. Para este duelo ante Noruega, no obstante, el técnico italiano no contará con los lesionados Lucas Paquetá y Raphinha.

Mientras, Stale Solbakken tiene la duda del lateral derecho Julian Ryerson, aún renqueante de unas molestias, y su presencia o no en el once titular determinará la composición de la zaga de una selección de Noruega que podría llegar muy lejos en este torneo si Antonio Nusa y Alexander Sorloth también se enchufan en ataque junto al faro Haaland.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães; Rayan, Martinelli y Vinícius.

NORUEGA: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Sorloth y Haaland.

--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA).

--ESTADIO: MetLife Stadium.

--HORA: 22.00/DAZN y La 1.