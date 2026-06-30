Ouahbi: "Nadie puede pararnos si hacemos las cosas como debemos"

29 June 2026, Mexico, Guadalupe: Morocco coach Mohamed Ouahbi celebrates with the team after the penalty shootout following the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Netherlands and Morocco at Monterrey Stadium. Photo: Antonio Ojeda/ZUMA Pr - Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dp / DPA

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, celebró la clasificación para octavos de final del Mundial 2026 conseguida ante Países Bajos tras imponerse en la tanda de penaltis (3-2) y aseguró que su equipo supo adaptarse a un partido distinto al esperado, defendió el trabajo colectivo y afirmó que su selección cree que puede llegar lejos en este campeonato.

"Nadie puede pararnos si hacemos las cosas como debemos, pero tampoco nosotros somos invencibles. Lo importante es creer en uno mismo, pero son los hechos los que cuentan, lo que hacemos cada día, en los entrenamientos y en el campo. Este grupo y lo que pasó en Catar cambiaron la mentalidad. Los jugadores marroquíes creen en ellos, la afición cree que es posible llegar lejos y eso es muy importante", aseguró el técnico en rueda de prensa.

Ouahbi explicó que el partido exigió modificar el plan previsto porque Países Bajos optó por un planteamiento mucho más conservador del esperado. "Nos sorprendió ver una alineación con más defensores. Entendimos que iban a esperar abajo y no a presionar alto, así que tuvimos que adaptarnos", argumentó.

"En el descanso encontramos soluciones y después dominamos completamente el partido", resumió, antes de destacar tanto a los titulares como a los futbolistas que entraron desde el banquillo. "Siempre digo que si cambiamos es para ser más fuertes", valoró.

También quitó importancia a la falta de acierto pese al elevado número de ocasiones creadas y defendió que su equipo tiene margen de mejora. "Siempre se habla de las ocasiones falladas, pero delante había un gran rival y un gran portero. El objetivo del fútbol es ganar y lo hemos conseguido. Cada partido plantea problemas distintos y encontraremos otras soluciones", indicó.

Además, explicó que el cambio de Chadi Riad vino provocado por molestias físicas y se mostró especialmente satisfecho por el papel de Issa Diop, uno de los protagonistas del encuentro. "Estoy muy feliz por él. Lo veo cada día, cómo trabaja y cómo ayuda a los jóvenes. Tiene mucha calma y sabía que acabaría teniendo un momento importante con Marruecos porque se lo merece", concluyó.